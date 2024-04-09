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Зинченко с Артетой запишут. Как "Бавария" стала проклятием Лиги чемпионов для "Арсенала"

Фото: Микель Артета и Александр Зинченко стремятся стать дуэтом чемпионов на "Эмирейтс" (Getty images)
Автор: Антон Федорцив

Лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко впервые за 14 лет сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Впрочем, за мюнхенской "Баварией" тотальное преимущество в очных поединках с "канонирами".

Кратко об истории противостояний "Арсенала" и "Баварии" в плей-офф Лиги чемпионов – в материале РБК-Украина.

Матч "Арсенал" – "Бавария" состоится 9 апреля в Лондоне. Поединок примет стадион "Эмирейтс". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22.00 по киевскому времени. Ответный матч – 17 апреля в Мюнхене.

На европейской арене пути лондонцев с немецким грандом в первый раз пересеклись в сезоне 2000/01. Тогда команды попали в один квартет на втором групповом этапе. "Канониры" на стареньком "Хайбери" с Олегом Лужным в старте упустили победу, хотя вели с голами Анри и Кану. В Мюнхене же все решил быстрый гол Элбера.

В сезоне 2015/16 "Арсенал" снова дважды встретился с "Баварией" в групповом раунде. В этот раз удалось обменяться домашними победами. В британской столице "канониры" взяли верх благодаря забитым мячам Жиру и Озила. А вот на немецкой земле "ротен" оформили полный реванш, разбив лондонцев с голами Левандовски, Мюллера (дважды), Алабы и Роббена. Гол Жиру стал слабым утешением, а счет 1:5 еще будет фигурировать далее.

 

 

Эти результаты в обоих случаях не помешали ни "Арсеналу", ни "Баварии" пробиться в 1/8 финала турнира. А вот воля жребия возвести эти коллективы в плей-офф Лиги чемпионов обернулась серией ночных ужасов и для футболистов, и для болельщиков английского гранда. В общей сложности таких матчей было восемь, а статистика "канониров" совсем хилая – +2, =2, -4 с разницей мячей 8:19.

Первая неудача постигла "Арсенал" в 1/8 финала сезона 2004/05. На выезде команда Арсена Венгера пропустила трижды до середины второго тайма (дубль Писарро, Салихамиджич), но под занавес встречи Коло Туре подарил надежду на положительный результат. И он действительно мог случиться. Дома за "канониров" забил Анри, но оформить победный второй гол так и не удалось.

 

 

Еще досаднее стали поединки в сезоне 2012/13. Судьба снова свела лондонцев и мюнхенцев в 1/8 финала соревнований. "Арсенал" вылетел из-за злосчастного правила выездных голов. На "Эмирейтс" гол Подольски стал фоном для трех забитых мячей "ротен" (Кроос, Мюллер, Манджукич). На выезде "канониры" неожиданно победили с голами Жиру и Косельны, но дальше пошла "Бавария". Да еще и завоевала трофей.

Дальше хуже. В сезоне 2013/14 "Арсенал" снова проиграл дома. Этот матч стал крайне эпическим. Озил в дебюте не реализовал пенальти. Далее на одиннадцатиметровый и удаление наиграл голкипер лондонцев Щенсны (Алаба тоже промахнулся). А после перерыва "канониров" наказали Кроос и Мюллер. Быстрый обмен голами во втором тайме в Мюнхене (Швайнштайгер – Подольски) позволил "Баварии" шагнуть в четвертьфинал.

А потом наступил сплошной ужас. После фиаско осени 2015-го, когда "Арсенал" проиграл в Мюнхене 1:5, команды встретились в 1/8 финала следующего розыгрыша. В этот раз провал получился двойным. "Канониры" дважды опозорились с тем же счетом. Сначала – на выезде, хотя до перерыва счет был равным после голов Роббена и Санчеса. Дома же лондонцы вообще выиграли первую половину (Уолкотт), но были уничтожены после перерыва (Левандовски, Роббен, Коста, дубль Видаля).

 

 

 

Эти три громких поражения подряд стали прологом к падению "Арсенала". Уже в следующем сезоне "канониры" впервые с 1998 года пропустили групповой этап Лиги чемпионов. Вернуться в главный еврокубок лондонцы смогли только в прошлом году. Двухматчевая встреча с "Баварией" – возможность закрыть гештальт. В то же время потенциальный успех "Арсенала" окончательно утвердит кризис мюнхенцев, проигравших Суперкубок Германии, давно вылетевших из Кубка Германии и которые в ближайшие выходные, вероятнее всего, сложат полномочия чемпиона...

К слову, ранее составили рейтинг самых футбольных городов мира с Лондоном во главе.

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