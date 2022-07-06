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Зимой возможен дефицит электроэнергии в Украине: сколько придется импортировать

Фото: Дефицит электроэнергии в Украине возможен уже этой зимой (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

В зимний период Украина с экспорта электроэнергии в Европу сможет перейти на импорт, увеличив технические возможности для этого. Нехватка может составить до 1,5 ГВт.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев".

Как отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, на сегодняшний день выведено из эксплуатации или находятся в зоне оккупации около 10 ГВт ликвидных мощностей электрогенерации.

По его словам, из-за понижения спроса на э/э на 30-35% предполагается сокращение пиковой перегрузки зимой с 25 ГВт до 17-18 ГВт.

«Однако даже такое существенное уменьшение будет трудно покрыть. Следовательно, стоит готовиться к сценарию, когда экспорт э/э летом может измениться в отдельные часы пиковой нагрузки зимой на импорт – до 1,5 ГВт", - сказал Омельченко.

Напомним, Украина с 30 июня восстановила экспорт электроэнергии в страны Европейского союза. Экспорт пошел в направлении Румынии. Начальный объем составляет 100 МВт. Потенциал составляет до 2,5 ГВт на сумму 70 млрд гривен.

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Электроэнергия