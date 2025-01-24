Зимовий відпочинок в Україні: як змінилися ціни на оренду житла на гірськолижних курортах

Ціни на житло на популярних курортах

Ціни на оренду житла на більшості курортів залишаються стабільними, а зростання кількості оголошень і попиту свідчать про розвиток гірськолижної інфраструктури. Західні регіони України продовжують активно інвестувати в туризм, використовуючи стабільну безпекову ситуацію в регіоні.

Вартість житла цього року на гірськолижних курортах України:

Ізки, Закарпатська область : медіанна ціна за будинки становить 600 гривень, готельні номери – 550 гривень, кімнати – 490 гривень;

: медіанна ціна за будинки становить 600 гривень, готельні номери – 550 гривень, кімнати – 490 гривень; Пилипець, Закарпатська область : будинки – 3500 гривень, готельні номери – 1000 гривень;

: будинки – 3500 гривень, готельні номери – 1000 гривень; Мигово, Чернівецька область : будинки – 3500 гривень, номери – 4000 гривень, кімнати – 1500 гривень;

: будинки – 3500 гривень, номери – 4000 гривень, кімнати – 1500 гривень; Славсько, Львівська область : будинки – 2000 гривень, готелі – 875 гривень;

: будинки – 2000 гривень, готелі – 875 гривень; Плав’я, Львівська область : найдешевша локація – 500 гривень за будь-яке житло;

: найдешевша локація – 500 гривень за будь-яке житло; Подобовець, Закарпатська область : будинки – 3000 гривень, кімнати – 400 гривень;

: будинки – 3000 гривень, кімнати – 400 гривень; Вишка, Закарпатська область : будинки – 900 гривень, готелі – 1800 гривень;

: будинки – 900 гривень, готелі – 1800 гривень; Поляниця (Буковель), Івано-Франківська область: найдорожчий напрямок. Будинки – 5750 гривень, готелі – 2000 гривень, кімнати – 1375 гривень.

Динаміка цін

Ціни на подобову оренду житла знизилися в Ізках на 50% і в Пилипці, Закарпатської області, на 25% порівняно з минулим сезоном.

У Мигово (Чернівецька область), Славському та Плавʼї (Львівська область) і Подобовці (Закарпатська область) медіанні ціни залишилися на рівні попереднього року.

Найбільше зростання вартості оренди зафіксовано у Вишці, Закарпатської області, де ціни подвоїлися. У Поляниці, Івано-Франківської області, оренда цього сезону подорожчала в середньому на 14%.

Кількість пропозицій і відгуків

Аналіз ринку подобової оренди житла на зимових курортах України показав зміну кількості пропозицій у сезоні 2024-2025 порівняно з попереднім періодом.

Локації зі зменшенням пропозицій:

с. Подобовець (Закарпатська область): кількість оголошень зменшилась на 25%, але кількість відгуків майже не змінилася, знизившись лише на 4%;

с. Вишка (Закарпатська область): пропозицій стало на 23% менше, а кількість відгуків зменшилася на 22%;

с. Поляниця (Івано-Франківська область, 1.2 км від Буковелю): кількість оголошень скоротилась на 13%, але попит виріс – кількість відгуків збільшилась майже вдвічі.

Локації зі зростанням пропозицій: