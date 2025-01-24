Зимовий відпочинок в Україні: як змінилися ціни на оренду житла на гірськолижних курортах

Зимовий відпочинок на гірськолижних курортах України взимку 2025 року залишається дуже популярним. Аналітики фіксують зростання попиту на оренду житла у цьому сезоні.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані "OLX Нерухомість".
Ціни на оренду житла на більшості курортів залишаються стабільними, а зростання кількості оголошень і попиту свідчать про розвиток гірськолижної інфраструктури. Західні регіони України продовжують активно інвестувати в туризм, використовуючи стабільну безпекову ситуацію в регіоні.
Вартість житла цього року на гірськолижних курортах України:
Ціни на подобову оренду житла знизилися в Ізках на 50% і в Пилипці, Закарпатської області, на 25% порівняно з минулим сезоном.
У Мигово (Чернівецька область), Славському та Плавʼї (Львівська область) і Подобовці (Закарпатська область) медіанні ціни залишилися на рівні попереднього року.
Найбільше зростання вартості оренди зафіксовано у Вишці, Закарпатської області, де ціни подвоїлися. У Поляниці, Івано-Франківської області, оренда цього сезону подорожчала в середньому на 14%.
Аналіз ринку подобової оренди житла на зимових курортах України показав зміну кількості пропозицій у сезоні 2024-2025 порівняно з попереднім періодом.
Локації зі зменшенням пропозицій:
Локації зі зростанням пропозицій:
Нагадаємо, вартість гірськолижного відпочинку в Карпатах залежить від вибору курорту та сезону. Найвищі ціни традиційно спостерігаються під час новорічних свят, тоді як найдоступніші пропозиції – до середини грудня та після середини березня. РБК-Україна дізналося про актуальні ціни на катання на лижах у Карпатах цього сезону.
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