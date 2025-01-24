Зимний отдых в Украине: как изменились цены на аренду жилья на горнолыжных курортах

Зимний отдых на горнолыжных курортах Украины зимой 2025 года остается очень популярным. Аналитики фиксируют рост спроса на аренду жилья в этом сезоне.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные "OLX Недвижимость".
Цены на аренду жилья на большинстве курортов остаются стабильными, а рост количества объявлений и спроса свидетельствуют о развитии горнолыжной инфраструктуры. Западные регионы Украины продолжают активно инвестировать в туризм, используя стабильную ситуацию с безопасностью в регионе.
Стоимость жилья в этом году на горнолыжных курортах Украины:
Цены на посуточную аренду жилья снизились в Изках на 50% и в Пилипце, Закарпатской области, на 25% по сравнению с прошлым сезоном.
В Мигово (Черновицкая область), Славском и Плавье (Львовская область) и Подобовце (Закарпатская область) медианные цены остались на уровне предыдущего года.
Наибольший рост стоимости аренды зафиксирован в Вышке, Закарпатской области, где цены удвоились. В Полянице, Ивано-Франковской области, аренда в этом сезоне подорожала в среднем на 14%.
Анализ рынка посуточной аренды жилья на зимних курортах Украины показал изменение количества предложений в сезоне 2024-2025 по сравнению с предыдущим периодом.
Локации с уменьшением предложений:
Локации с ростом предложений:
Напомним, стоимость горнолыжного отдыха в Карпатах зависит от выбора курорта и сезона. Самые высокие цены традиционно наблюдаются во время новогодних праздников, тогда как самые доступные предложения – до середины декабря и после середины марта. РБК-Украина узнало об актуальных ценах на катание на лыжах в Карпатах в этом сезоне.
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