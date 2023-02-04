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"Шахтар" оголосив заявку на плей-офф Ліги Європи: два з трьох новачків у складі

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Київ, Субота 04 лютого 2023 10:58
"Шахтар" оголосив заявку на плей-офф Ліги Європи: два з трьох новачків у складі Фото: "Гірники" під час тренувальних зборів (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

За два тижні до перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА донецький "Шахтар" оприлюднив перелік футбоілістів для участі в турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Тренерський штаб "гірників" заявив 28 виконавців. Потрапили до переліку гравців і два новачки – оборонець Ярослав Ракицький і форвард Кевін Келсі.

Натомість поза заявкою залишився ще один зимовий трансфер "Шахтаря" – Гіоргі Гочолейшвілі. Грузинський оборонець перебрався до України в грудні. З "гірниками" він підписав 5-річний контракт.

Заявка "Шахтаря" на плей-офф Ліги Європи 2022/23:

Воротарі: О. Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін

Захисники: Бондар, Михайліченко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козік, Ракицький

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Зубков, Криськів, Джурасек, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Петряк

Нападники: Траоре, Сікан, Келсі, Кулаков, Топалов

&quot;Шахтар&quot; оголосив заявку на плей-офф Ліги Європи: два з трьох новачків у складі

Суперником "Шахтаря" в 1/16 фіналу Ліги Європи стане французький "Ренн". Перший матч зіграють 16 лютого на Стадіона Війська Польського у Варшаві. Матч-відповідь – 23 лютого в Ренні.

Перед відновленням виступів після зимової паузи "гірники" зіграють ще два спаринги в Туреччині. Обидва матчі відбудуться 8 лютого. Вранці "Шахтар" зустрінеться з боснійським "Сараєво", а надвечір проведе контрольний матч із тбіліським "Динамо".

До слова, раніше підбили підсумки зимового трансферного вікна 2023 року в Європі.

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