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Весь "зимний набор", но тепло. Синоптики дали прогноз на сегодня

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Украина, Понедельник 13 марта 2023 07:00
Весь "зимний набор", но тепло. Синоптики дали прогноз на сегодня Фото: синоптики рассказали о погоде 13 марта в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, в понедельник, 13 марта, в Украине местами ожидается снег, гололед и сильній ветер. При этом термометры покажут до 11 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. Днем в западных областях местами небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.

Гололед и ветер

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха

Днем 3-8° тепла, в южной части и Прикарпатье до 11° тепла.

Как сообщалось, вчера, 12 марта, в Украине объявляли штормовое предупреждение.

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