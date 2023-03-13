Весь "зимний набор", но тепло. Синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: синоптики рассказали о погоде 13 марта в Украине (GettyImages)

Сегодня, в понедельник, 13 марта, в Украине местами ожидается снег, гололед и сильній ветер. При этом термометры покажут до 11 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки Облачно с прояснениями. Днем в западных областях местами небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. Гололед и ветер В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха Днем 3-8° тепла, в южной части и Прикарпатье до 11° тепла. Как сообщалось, вчера, 12 марта, в Украине объявляли штормовое предупреждение.