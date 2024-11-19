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Зимовий імпорт електроенергії з ЄС може стати проблемою через прайс-кепи, - експерт

Фото: зимовий імпорт електроенергії з ЄС може стати проблемою через прайс-кепи (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Імпорт електроенергії з Європейського Союзу може стати проблематичним для України взимку через ряд факторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар президента аналітичного центру DiXi Group Олени Павленко.

За словами експертки, Україна наразі імпортує електроенергію не лише для аварійних потреб, але й для покриття постійних дефіцитів. Павленко прогнозує, що взимку ситуація може бути схожою. 
 
"Зараз ситуація така, що вона вже не просто аварійна, а ми фактично імпортуємо для наших постійних потреб, щоб закривати оці дефіцити, які в нас є. Взимку це теж буде, я думаю, дуже схожий сценарій", - зазначила вона. 
 
Експертка виділила дві ключові проблеми, з якими може зіткнутися Україна. Перша - це доступність електроенергії в країнах ЄС взимку, що залежатиме від температурних умов. Друга - висока вартість імпортованої електроенергії. 
 
"Є маленька проблема. Проблема полягає в тому, що наскільки потрібна буде ця електроенергія в самих країнах ЄС, скільки готові будуть нам продавати взимку - це теж питання температури, зимової температури в Євросоюзі. Друге – це ціни, тому що ми маємо купувати електроенергію за європейськими цінами, вони високі", - пояснила Павленко. 
 
Вона також наголосила на необхідності вирішення системних питань на українському енергетичному ринку, зокрема проблем з боргами та прайс-кепами (граничними цінами на електроенергію). 
 
"Це системне питання. Це питання до того, яким чином нам вирішувати проблеми на ринку з боргами, з прайс-кепами так званими, це верхня межа ціни на електроенергію", - додала експертка. 
 
Однак вона підкреслила необхідність довгострокового планування для вирішення фінансових зобов'язань. 
 
"Всі розуміють, що ми в умовах війни. І коли ви спілкуєтеся з тим самим ENTSO-E, з європейськими операторами, вони відкриті до обговорення, вони відкриті до переговорів, всі все розуміють, але в майбутньому нам все одно будуть виставляти рахунки, і ми маємо їх оплачувати", - підсумувала Павленко. 
 
Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголошував, що Україні необхідно змінити деякі правила на ринку електричної енергії для повноцінного імпорту електроенергії з Європейського Союзу.

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Електроенергія