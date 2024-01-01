UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зимові травми. МОЗ пояснило, що робити у при травмуванні: алгоритм дій

Фото: допомога при зимових травмах (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україну прийшла зима, і в деяких містах складні погодні умови вже спричинили ожеледицю на дорогах і хідниках. Варто пам'ятати, що про небезпеку травматизму у зимовий сезон зростає в рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Серед найпоширеніших "зимових" травм - переломи рук та ніг, забої хребта, травми голови. Ознаки перелому залежать від того, який він: відкритий чи закритий. 

Ознаки відкритого перелому:

Якщо перелом - відкритий (із пошкодженням шкірного покриву), в його місці буде болюча рана.

Можлива також кровотеча. У разі такого перелому порушуються функції пошкодженої кінцівки, вона може стати незвично рухливою або набути неприродного положення.

Ознаки закритого перелому:

Закритий перелом також може характеризуватися болем, неприродним положенням або деформацією кінцівки, її незвичною рухливістю.

Утім за такого перелому не порушується цілісність шкіри, натомість під нею може утворюватися гематома (синець), а сама нога чи рука можуть суттєво набрякати.

Алгоритм надання допомоги при підозрі на перелом

Перш ніж надавати допомогу, переконайтеся, що вам, травмованому і людям навколо нічого не загрожує.

  • Заспокойте людину, яка травмувалася,
  • поясніть свої подальші дії,
  • зателефонуйте за номером 103 для виклику бригади екстреної медичної допомоги.

"Будьте уважними до вказівок диспетчера та дотримуйтеся їх", - наголосили в МОЗ.

Якщо перелом відкритий:

  • розрізати одяг та оглянути рану;

  • якщо є кровотеча - неодмінно її зупинити (накласти пов’язку, що тисне, або кровоспинний джгут вище рани);
  • після зупинки кровотечі - накласти на рану стерильну чисту пов’язку;
  • допомогти травмованій людині прийняти положення, яке завдає найменше болю;
  • якщо ви пройшли відповідне навчання - знерухомити ушкоджену кінцівку. Якщо ж не маєте потрібної кваліфікації - не чіпати її.
  • вкрити людину термопокривалом або ковдрою;
  • наглядати за нею до приїзду медиків;  
  • у разі погіршення стану до приїзду бригади "екстренки" - зателефонувати за номером 103 ще раз.

Якщо перелом закритий:

  • допомогти травмованій людині прийняти положення, яке завдає найменше болю;
  • якщо ви пройшли відповідне навчання - знерухомити ушкоджену кінцівку, якщо ж не маєте потрібної кваліфікації - не чіпати її.
  • вкрити людину термопокривалом або ковдрою;
  • постійно наглядати за людиною до приїзду медиків;
  • у разі погіршення її стану до приїзду бригади "екстренки" - зателефонувати за номером 103 ще раз.

"Якщо травмована людина знепритомніла і не має ознак життя, розпочніть серцево-легеневу реанімацію. Якщо ви стали свідком травмування іншої людини - не проходьте повз, а якщо допомога потрібна вам - не стидайтеся попросити про неї. Будьте здорові!", - зауважили в міністерстві.

Раніше ми розповідали, як потрібно поводитися на водоймах взимку, щоб не впасти під лід.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України