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Зимние травмы. Минздрав объяснил, что делать при травмировании: алгоритм действий

Фото: помощь при зимних травмах (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украину пришла зима, и в некоторых городах сложные погодные условия уже вызвали гололед на дорогах и тротуарах. Стоит помнить, что опасность травматизма в зимний сезон возрастает в разы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Среди наиболее распространенных "зимних" травм - переломы рук и ног, ушибы позвоночника, травмы головы. Признаки перелома зависят от того, какой он открыт или закрыт.

Признаки открытого перелома:

Если перелом - открытый (с повреждением кожного покрова), в его месте будет болезненная рана.

Возможно также кровотечение. В случае такого перелома нарушаются функции поврежденной конечности, она может стать необычно подвижной или приобрести неестественное положение.

Признаки закрытого перелома:

Закрытый перелом может характеризоваться болью, неестественным положением или деформацией конечности, ее необычной подвижностью.

Впрочем, при таком переломе не нарушается целостность кожи, но под ней может образовываться гематома (синяк), а сама нога или рука могут существенно набухать.

Алгоритм оказания помощи при подозрении на перелом

Прежде чем оказывать помощь, убедитесь, что вам, травмированному и окружающим людям ничего не угрожает.

  • Успокойте человека, который травмировался,
  • объясните свои дальнейшие действия,
  • позвоните по номеру 103 для вызова бригады экстренной медицинской помощи.

"Будьте внимательны к указаниям диспетчера и следуйте им", - подчеркнули в Минздраве.

Если перелом открыт:

  • разрезать одежду и осмотреть рану;

  • если есть кровотечение - непременно ее остановить (наложить жмущую повязку или кровоостанавливающий жгут выше раны);
  • после остановки кровотечения - наложить на рану стерильную чистую повязку;
  • помочь травмированному человеку принять положение, которое причиняет меньше боли;
  • если вы прошли соответствующее обучение - обездвижить поврежденную конечность. Если же нет нужной квалификации - не трогать ее.
  • укрыть человека термопокрывалом или одеялом;
  • присматривать за ней до приезда медиков;
  • при ухудшении состояния до приезда бригады "экстренки" - позвонить по номеру 103 еще раз.

Если перелом закрыт:

  • помочь травмированному человеку принять положение, которое причиняет меньше боли;
  • если вы прошли соответствующее обучение - обездвижить поврежденную конечность, если же не имеете нужной квалификации - не трогать ее.
  • укрыть человека термопокрывалом или одеялом;
  • постоянно присматривать за человеком до приезда медиков;
  • при ухудшении ее состояния до приезда бригады "экстренки" - позвонить по номеру 103 еще раз.

"Если травмированный человек потерял сознание и не имеет признаков жизни, начните сердечно-легочную реанимацию. Если вы стали свидетелем травмирования другого человека - не проходите мимо, а если помощь нужна вам - не стесняйтесь попросить о нем. Будьте здоровы!", - отметили в министерстве. .

Раньше мы рассказывали, как нужно вести себя на водоемах зимой, чтобы не упасть под лед.

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Министерство здравоохранения Украины