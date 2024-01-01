Зимние травмы. Минздрав объяснил, что делать при травмировании: алгоритм действий

Среди наиболее распространенных "зимних" травм - переломы рук и ног, ушибы позвоночника, травмы головы. Признаки перелома зависят от того, какой он открыт или закрыт.

Признаки открытого перелома:

Если перелом - открытый (с повреждением кожного покрова), в его месте будет болезненная рана.

Возможно также кровотечение. В случае такого перелома нарушаются функции поврежденной конечности, она может стать необычно подвижной или приобрести неестественное положение.

Признаки закрытого перелома:

Закрытый перелом может характеризоваться болью, неестественным положением или деформацией конечности, ее необычной подвижностью.

Впрочем, при таком переломе не нарушается целостность кожи, но под ней может образовываться гематома (синяк), а сама нога или рука могут существенно набухать.

Алгоритм оказания помощи при подозрении на перелом

Прежде чем оказывать помощь, убедитесь, что вам, травмированному и окружающим людям ничего не угрожает.

Успокойте человека, который травмировался,

объясните свои дальнейшие действия,

позвоните по номеру 103 для вызова бригады экстренной медицинской помощи.

"Будьте внимательны к указаниям диспетчера и следуйте им", - подчеркнули в Минздраве.

Если перелом открыт:

разрезать одежду и осмотреть рану;

если есть кровотечение - непременно ее остановить (наложить жмущую повязку или кровоостанавливающий жгут выше раны);

после остановки кровотечения - наложить на рану стерильную чистую повязку;

помочь травмированному человеку принять положение, которое причиняет меньше боли;

если вы прошли соответствующее обучение - обездвижить поврежденную конечность. Если же нет нужной квалификации - не трогать ее.

укрыть человека термопокрывалом или одеялом;

присматривать за ней до приезда медиков;

при ухудшении состояния до приезда бригады "экстренки" - позвонить по номеру 103 еще раз.

Если перелом закрыт:

помочь травмированному человеку принять положение, которое причиняет меньше боли;

если вы прошли соответствующее обучение - обездвижить поврежденную конечность, если же не имеете нужной квалификации - не трогать ее.

укрыть человека термопокрывалом или одеялом;

постоянно присматривать за человеком до приезда медиков;

при ухудшении ее состояния до приезда бригады "экстренки" - позвонить по номеру 103 еще раз.

"Если травмированный человек потерял сознание и не имеет признаков жизни, начните сердечно-легочную реанимацию. Если вы стали свидетелем травмирования другого человека - не проходите мимо, а если помощь нужна вам - не стесняйтесь попросить о нем. Будьте здоровы!", - отметили в министерстве. .

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