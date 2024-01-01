Зимние травмы. Минздрав объяснил, что делать при травмировании: алгоритм действий

В Украину пришла зима, и в некоторых городах сложные погодные условия уже вызвали гололед на дорогах и тротуарах. Стоит помнить, что опасность травматизма в зимний сезон возрастает в разы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Среди наиболее распространенных "зимних" травм - переломы рук и ног, ушибы позвоночника, травмы головы. Признаки перелома зависят от того, какой он открыт или закрыт.
Признаки открытого перелома:
Если перелом - открытый (с повреждением кожного покрова), в его месте будет болезненная рана.
Возможно также кровотечение. В случае такого перелома нарушаются функции поврежденной конечности, она может стать необычно подвижной или приобрести неестественное положение.
Признаки закрытого перелома:
Закрытый перелом может характеризоваться болью, неестественным положением или деформацией конечности, ее необычной подвижностью.
Впрочем, при таком переломе не нарушается целостность кожи, но под ней может образовываться гематома (синяк), а сама нога или рука могут существенно набухать.
Алгоритм оказания помощи при подозрении на перелом
Прежде чем оказывать помощь, убедитесь, что вам, травмированному и окружающим людям ничего не угрожает.
"Будьте внимательны к указаниям диспетчера и следуйте им", - подчеркнули в Минздраве.
"Если травмированный человек потерял сознание и не имеет признаков жизни, начните сердечно-легочную реанимацию. Если вы стали свидетелем травмирования другого человека - не проходите мимо, а если помощь нужна вам - не стесняйтесь попросить о нем. Будьте здоровы!", - отметили в министерстве. .
Раньше мы рассказывали, как нужно вести себя на водоемах зимой, чтобы не упасть под лед.
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