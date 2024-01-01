Зимові травми. МОЗ пояснило, що робити у при травмуванні: алгоритм дій
В Україну прийшла зима, і в деяких містах складні погодні умови вже спричинили ожеледицю на дорогах і хідниках. Варто пам'ятати, що про небезпеку травматизму у зимовий сезон зростає в рази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
Серед найпоширеніших "зимових" травм - переломи рук та ніг, забої хребта, травми голови. Ознаки перелому залежать від того, який він: відкритий чи закритий.
Ознаки відкритого перелому:
Якщо перелом - відкритий (із пошкодженням шкірного покриву), в його місці буде болюча рана.
Можлива також кровотеча. У разі такого перелому порушуються функції пошкодженої кінцівки, вона може стати незвично рухливою або набути неприродного положення.
Ознаки закритого перелому:
Закритий перелом також може характеризуватися болем, неприродним положенням або деформацією кінцівки, її незвичною рухливістю.
Утім за такого перелому не порушується цілісність шкіри, натомість під нею може утворюватися гематома (синець), а сама нога чи рука можуть суттєво набрякати.
Алгоритм надання допомоги при підозрі на перелом
Перш ніж надавати допомогу, переконайтеся, що вам, травмованому і людям навколо нічого не загрожує.
- Заспокойте людину, яка травмувалася,
- поясніть свої подальші дії,
- зателефонуйте за номером 103 для виклику бригади екстреної медичної допомоги.
"Будьте уважними до вказівок диспетчера та дотримуйтеся їх", - наголосили в МОЗ.
Якщо перелом відкритий:
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розрізати одяг та оглянути рану;
- якщо є кровотеча - неодмінно її зупинити (накласти пов’язку, що тисне, або кровоспинний джгут вище рани);
- після зупинки кровотечі - накласти на рану стерильну чисту пов’язку;
- допомогти травмованій людині прийняти положення, яке завдає найменше болю;
- якщо ви пройшли відповідне навчання - знерухомити ушкоджену кінцівку. Якщо ж не маєте потрібної кваліфікації - не чіпати її.
- вкрити людину термопокривалом або ковдрою;
- наглядати за нею до приїзду медиків;
- у разі погіршення стану до приїзду бригади "екстренки" - зателефонувати за номером 103 ще раз.
Якщо перелом закритий:
- допомогти травмованій людині прийняти положення, яке завдає найменше болю;
- якщо ви пройшли відповідне навчання - знерухомити ушкоджену кінцівку, якщо ж не маєте потрібної кваліфікації - не чіпати її.
- вкрити людину термопокривалом або ковдрою;
- постійно наглядати за людиною до приїзду медиків;
- у разі погіршення її стану до приїзду бригади "екстренки" - зателефонувати за номером 103 ще раз.
"Якщо травмована людина знепритомніла і не має ознак життя, розпочніть серцево-легеневу реанімацію. Якщо ви стали свідком травмування іншої людини - не проходьте повз, а якщо допомога потрібна вам - не стидайтеся попросити про неї. Будьте здорові!", - зауважили в міністерстві.
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