Зимові травми. МОЗ пояснило, що робити у при травмуванні: алгоритм дій

В Україну прийшла зима, і в деяких містах складні погодні умови вже спричинили ожеледицю на дорогах і хідниках. Варто пам'ятати, що про небезпеку травматизму у зимовий сезон зростає в рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Серед найпоширеніших "зимових" травм - переломи рук та ніг, забої хребта, травми голови. Ознаки перелому залежать від того, який він: відкритий чи закритий.

Ознаки відкритого перелому:

Якщо перелом - відкритий (із пошкодженням шкірного покриву), в його місці буде болюча рана.

Можлива також кровотеча. У разі такого перелому порушуються функції пошкодженої кінцівки, вона може стати незвично рухливою або набути неприродного положення.

Ознаки закритого перелому:

Закритий перелом також може характеризуватися болем, неприродним положенням або деформацією кінцівки, її незвичною рухливістю.

Утім за такого перелому не порушується цілісність шкіри, натомість під нею може утворюватися гематома (синець), а сама нога чи рука можуть суттєво набрякати.

Алгоритм надання допомоги при підозрі на перелом

Перш ніж надавати допомогу, переконайтеся, що вам, травмованому і людям навколо нічого не загрожує.

Заспокойте людину, яка травмувалася,

поясніть свої подальші дії,

зателефонуйте за номером 103 для виклику бригади екстреної медичної допомоги.

"Будьте уважними до вказівок диспетчера та дотримуйтеся їх", - наголосили в МОЗ.

Якщо перелом відкритий:

розрізати одяг та оглянути рану;

якщо є кровотеча - неодмінно її зупинити (накласти пов’язку, що тисне, або кровоспинний джгут вище рани);

після зупинки кровотечі - накласти на рану стерильну чисту пов’язку;

допомогти травмованій людині прийняти положення, яке завдає найменше болю;

якщо ви пройшли відповідне навчання - знерухомити ушкоджену кінцівку. Якщо ж не маєте потрібної кваліфікації - не чіпати її.

вкрити людину термопокривалом або ковдрою;

наглядати за нею до приїзду медиків;

у разі погіршення стану до приїзду бригади "екстренки" - зателефонувати за номером 103 ще раз.

Якщо перелом закритий:

допомогти травмованій людині прийняти положення, яке завдає найменше болю;

якщо ви пройшли відповідне навчання - знерухомити ушкоджену кінцівку, якщо ж не маєте потрібної кваліфікації - не чіпати її.

вкрити людину термопокривалом або ковдрою;

постійно наглядати за людиною до приїзду медиків;

у разі погіршення її стану до приїзду бригади "екстренки" - зателефонувати за номером 103 ще раз.

"Якщо травмована людина знепритомніла і не має ознак життя, розпочніть серцево-легеневу реанімацію. Якщо ви стали свідком травмування іншої людини - не проходьте повз, а якщо допомога потрібна вам - не стидайтеся попросити про неї. Будьте здорові!", - зауважили в міністерстві.

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