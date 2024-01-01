Зимние травмы. Минздрав объяснил, что делать при травмировании: алгоритм действий
В Украину пришла зима, и в некоторых городах сложные погодные условия уже вызвали гололед на дорогах и тротуарах. Стоит помнить, что опасность травматизма в зимний сезон возрастает в разы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Среди наиболее распространенных "зимних" травм - переломы рук и ног, ушибы позвоночника, травмы головы. Признаки перелома зависят от того, какой он открыт или закрыт.
Признаки открытого перелома:
Если перелом - открытый (с повреждением кожного покрова), в его месте будет болезненная рана.
Возможно также кровотечение. В случае такого перелома нарушаются функции поврежденной конечности, она может стать необычно подвижной или приобрести неестественное положение.
Признаки закрытого перелома:
Закрытый перелом может характеризоваться болью, неестественным положением или деформацией конечности, ее необычной подвижностью.
Впрочем, при таком переломе не нарушается целостность кожи, но под ней может образовываться гематома (синяк), а сама нога или рука могут существенно набухать.
Алгоритм оказания помощи при подозрении на перелом
Прежде чем оказывать помощь, убедитесь, что вам, травмированному и окружающим людям ничего не угрожает.
- Успокойте человека, который травмировался,
- объясните свои дальнейшие действия,
- позвоните по номеру 103 для вызова бригады экстренной медицинской помощи.
"Будьте внимательны к указаниям диспетчера и следуйте им", - подчеркнули в Минздраве.
Если перелом открыт:
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разрезать одежду и осмотреть рану;
- если есть кровотечение - непременно ее остановить (наложить жмущую повязку или кровоостанавливающий жгут выше раны);
- после остановки кровотечения - наложить на рану стерильную чистую повязку;
- помочь травмированному человеку принять положение, которое причиняет меньше боли;
- если вы прошли соответствующее обучение - обездвижить поврежденную конечность. Если же нет нужной квалификации - не трогать ее.
- укрыть человека термопокрывалом или одеялом;
- присматривать за ней до приезда медиков;
- при ухудшении состояния до приезда бригады "экстренки" - позвонить по номеру 103 еще раз.
Если перелом закрыт:
- помочь травмированному человеку принять положение, которое причиняет меньше боли;
- если вы прошли соответствующее обучение - обездвижить поврежденную конечность, если же не имеете нужной квалификации - не трогать ее.
- укрыть человека термопокрывалом или одеялом;
- постоянно присматривать за человеком до приезда медиков;
- при ухудшении ее состояния до приезда бригады "экстренки" - позвонить по номеру 103 еще раз.
"Если травмированный человек потерял сознание и не имеет признаков жизни, начните сердечно-легочную реанимацию. Если вы стали свидетелем травмирования другого человека - не проходите мимо, а если помощь нужна вам - не стесняйтесь попросить о нем. Будьте здоровы!", - отметили в министерстве. .
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