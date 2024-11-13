Зимові шини для авто: чи варто переплачувати за бренд

Жодних сумнівів не має бути: дорогі преміальні шини, особливо зимові, кращі за колеса з усіх інших сегментів. Але питання в іншому – наскільки гірші за них дешеві моделі? Чи годяться вони взагалі для використання?

Офіційних норм, які б розподіляли шини на преміальні, бюджетні та середній сегмент, немає. Але є негласний перелік брендів і моделей, які всі визнають за преміум. Що, відповідно, підкріплено високою ціною. При тому у нижчих сегментах все складніше, наприклад, окремі вдалі моделі коліс-"бюджетників" за деякими характеристиками можуть наздоганяти беззаперечних лідерів.

Чим відрізняються дорогі шини від бюджетних

Ціна – не єдина відмінність "преміуму" від "бюджету" – найважливіше те, що дешеві шини програють в експлуатаційних якостях. А як саме?

Гумова суміш

Для зимової шини принципово важлива якість гуми, з якої зроблено протектор. Заради кращого зчеплення з поверхнею дороги вона має бути якомога м’якішою на морозі. І при цьому м’яка гума повинна бути стійкою до зношування. Компаунди з такими малосумісними якостями відомі, проте вони недешеві, і не кожен виробник спроможний застосовувати для своїх шин такий матеріал.

Відтак, дешеві покришки мають гірші показники, найчастіше – на слизькій дорозі, в тестах на гальмування і при швидкісному маневруванні. А ще в бюджетних шинах виробник економить на каркасі шини – якості текстилю і металокорду. Тому вони часто виходять менш стійкими до ударів на поганій дорозі, до того ж вони часто важкі, а це погіршує плавність ходу.

Малюнок протектора

Як кожен елемент протектора впливає на поведінку шини, добре знають не тільки конструктори шин, а й вдумливі користувачі. Але конструкторське мистецтво в іншому – треба поєднати в одному малюнку кілька протиріч. Наприклад, високі зчіпні якості на сухій поверхні з такою ж стійкістю на мокрій дорозі. Або, скажімо, непросто узгодити в малюнку спроможність до керованості та високих гальмівних характеристик. Через це конструктори дешевих шин ігнорують деякі з характеристик, які вони вважають другорядними – наприклад, слухняністю машини при швидкісному маневруванні, або акустичним комфортом під час руху.

Зі свого боку, провідні виробники не просто прораховують малюнок протектора з точки зору швидкого відводу води з зони контакту. Вони використовують такі блоки ламелів, які можуть нахилятися вперед або назад при старті з місця, але не хиляться вбік при різких маневрах (так звані 3D-ламелі). Виробничі прес-форми для виготовлення подібного протектора дуже дорогі, тож бюджетні виробники такий протектор не використовують.

Шина у русі

Для створення гарної шини з широким комплексом якостей, потрібно проводити численні тестування дослідних зразків в умовах спеціального полігону – або власного, або орендованого. Це неприпустима розкіш для шинних брендів початкового рівня, тож вони використовують здебільшого комп’ютерні тестування. Це значить, що оцифровану модель нової шини "обкатують" в спеціальних комп’ютерних програмах. Це дає змогу досягти окремі більш-менш прийнятні характеристики, проте для створення шини з повним комплексом характеристик такої методики замало.

З точки зору безпеки на дорозі

Можливо, це пролунає несподівано, але дуже часто у повсякденному житті водій може довго не помічати різниці між преміальними і бюджетними шинами. Якщо стиль керування стриманий і зимова погода не готує відвертих катаклізмів, навіть дешева покришка буде працювати без зауважень.

Однак, коли виникне певна складна ситуація (ожеледь, несподіваний снігопад, дитина на дорозі, помилка колеги-водія у сусідній смузі руху), стануть явними відмінності дешевої гуми і дорогої. Наприклад, може з’ясуватись, що машина на дешевих шинах швидко і без попередження зривається у занос, не слухається керма на сніговій каші, виходить на аквапланування вже на 50 км/год і не може без зносу передньої осі об’їхати неочікувану перешкоду.

Якщо коротко

З дорогими преміальними покришками все зрозуміло – вони найкращі. А в нижчих сегментах хто чого вартий об’єктивно можуть показати тільки порівняльні тести. Щороку їх проводять спеціальні тестові інститути і великі автомобільні медіа, оприлюднюючи потім результати для загального ознайомлення. На них і варто орієнтуватись найбільш прискіпливим автомобілістам при виборі недорогих, але ефективних шин для зими. І знаючи свої вимоги і можливості, цілком реально підібрати дешеву шину з тими високими характеристиками, які найбільш важливі для вас – точніше, для тих шляхів, якими вам найчастіше доводиться їздити взимку.