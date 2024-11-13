Зимние шины для авто: стоит ли переплачивать за бренд

Никаких сомнений не должно быть: дорогие премиальные шины, особенно зимние, лучше колес из всех других сегментов. Но вопрос в другом – насколько хуже их дешевые модели? Годятся ли они вообще для использования?

Официальных норм, распределяющих шины на премиальные, бюджетные и средний сегмент, нет. Но есть негласный список брендов и моделей, которые все признают премиумом. Что соответственно подкреплено высокой ценой. При этом в более низких сегментах все сложнее, например, отдельные удачные модели колес-"бюджетников" по некоторым характеристикам могут догонять безоговорочных лидеров.

Чем отличаются дорогие шины от бюджетных

Цена – не единственное отличие "премиума" от "бюджета" – самое важное то, что дешевые шины проигрывают в эксплуатационных качествах. А как именно?

Резиновая смесь

Для зимней шины принципиально важно качество резины, из которой сделан протектор. Ради лучшего сцепления с поверхностью дороги она должна быть как можно мягче на морозе. И при этом мягкая резина должна быть устойчива к износу. Компаунды с такими малосовместимыми качествами известны, однако они недешевы и не каждый производитель способен применять для своих шин такой материал.

Следовательно, дешевые покрышки имеют худшие показатели, чаще всего – на скользкой дороге, в тестах на торможение и при скоростном маневрировании. А еще в бюджетных шинах производитель экономит на каркасе шины – качества текстиля и металлокорда, к тому же они часто тяжелые, а это ухудшает плавность ходьбу.

Рисунок протектора

Как каждый элемент протектора оказывает влияние на поведение шины, хорошо знают не только конструкторы шин, но и вдумчивые пользователи. Но конструкторское искусство в другом – нужно объединить в одном рисунке несколько противоречий. К примеру, высокие сцепные качества на сухой поверхности с такой же устойчивостью на мокрой дороге. Или, скажем, непросто согласовать в рисунке способность управляемости и высоких тормозных характеристик. Поэтому конструкторы дешевых шин игнорируют некоторые из характеристик, которые они считают второстепенными – например, послушанием машины при скоростном маневрировании, или акустическим комфортом во время движения.

Со своей стороны ведущие производители не просто просчитывают рисунок протектора с точки зрения быстрого отвода воды из зоны контакта. Они используют такие блоки ламелей, которые могут наклоняться вперед или назад при старте с места, но не клонятся в сторону при резких маневрах (так называемые 3D-ламели). Производственные пресс-формы для изготовления подобного протектора очень дорогие, так что бюджетные производители такой протектор не используют.

Шина в движении

Для создания хорошей шины с широким комплексом качеств нужно проводить многочисленные тестирования опытных образцов в условиях специального полигона – либо собственного, либо арендованного. Это недопустимая роскошь для шинных брендов начального уровня, поэтому они используют в большинстве своем компьютерные тестирования. Это значит, что оцифрованную модель новой шины обкатывают в специальных компьютерных программах. Это позволяет достичь отдельных более или менее приемлемых характеристик, однако для создания шины с полным комплексом характеристик такой методики мало.

С точки зрения безопасности на дороге

Может быть, это прозвучит неожиданно, но очень часто в повседневной жизни водитель может долго не замечать разницы между премиальными и бюджетными шинами. Если стиль управления сдержан и зимняя погода не подготавливает откровенных катаклизмов, даже дешевая покрышка будет работать без замечаний.

Однако когда возникнет определенная сложная ситуация (гололед, неожиданный снегопад, ребенок на дороге, ошибка коллеги-водителя в соседней полосе движения), станут явными отличия дешевой резины и дорогой. К примеру, может выясниться, что машина на дешевых шинах быстро и без предупреждения срывается в занос, не слушается руля на снежной каше, выходит на аквапланировку уже на 50 км/ч и не может без износа передней оси объехать неожиданное препятствие.

Если коротко

С дорогими премиальными покрышками все ясно – они самые лучшие. А в низших сегментах кто чего стоит объективно могут показать только сравнительные тесты. Ежегодно их проводят специальные тестовые институты и крупные автомобильные медиа, обнародуя затем результаты общего ознакомления. На них и следует ориентироваться самым придирчивым автомобилистам при выборе недорогих, но эффективных шин для зимы. И зная свои требования и возможности, вполне реально подобрать дешевую шину с теми высокими характеристиками, которые наиболее важны для вас – вернее, для тех путей, по которым вам чаще всего приходится ездить зимой.