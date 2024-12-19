Зимові канікули 2025. Коли школярі у різних регіонах підуть на відпочинок

Навчальні заклади можуть самостійно встановлювати графік канікул, при цьому МОН рекомендує відправити учнів на двотижневий відпочинок з 30 грудня 2024 по 10 січня 2025.
РБК-Україна розповідає про те, коли у різних регіонах розпочнуться зимові канікули та як довго вони триватимуть.
Зимові канікули у школах Києва мають розпочатися 23 грудня 2024 року і тривати до 12 січня 2025 року (включно). Разом із тим керівництво навчальних закладів може самостійно коригувати графік відпочинку. Також додаткові канікули передбачені для учнів перших класів з 17 до 22 лютого 2025 року.
Більшість львівських школярів відпочиватимуть протягом двох тижнів - з 23 грудня 2024-го по 5 січня 2025-го. Деякі навчальні заклади визначили тривалість канікул протягом 3 тижнів до 12 січня (включно).
В Одесі школи відправлять дітей на відпочинок згідно із запропонованим графіком від МОН з 30 грудня 2024 - 10 січня 2025 року.
Школярі у Дніпрі відпочиватимуть також протягом двох тижнів, але з 25 грудня 2024-го до 7 січня 2025 року. Втім, у деяких навчальних закладах дати канікул можуть зміститись.
У Харкові учні більшості шкіл підуть на двотижневі канікули з 28 грудня 2024-го до 12 січня 2025 року (включно).
Місцеві школи відправлять дітей на зимовий відпочинок з 23 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року, такі дати рекомендувало Управління освіти Ужгородської міської ради.
У школах Чернівців учні мають піти на канікули на два тижні. У частині закладів діти відпочиватимуть з 23 грудня 2024 року по 6 січня 2025 року, у решті - з 28 грудня по 12 січня (включно).
Департамент освіти міської ради рекомендував навчальним закладам піти на канікули у період з 25 грудня 2024 року по 12 січня 2025 року, при цьому кожна школа сама вирішить, скільки днів учні відпочиватимуть та у які дати.
Тернопільським школярам нададуть 26 днів зимових канікул, оскільки учні з вересня по грудень навчались суботами. Тож канікули у місті розпочались 18 грудня 2024 року та триватимуть до 12 січня 2025 року (включно).
У місті планують дотриматись рекомендацій МОН, тому зимові канікули триватимуть з 30 грудня 2024 року по 10 січня 2025 року.
Зимові канікули у закладах загальної середньої освіти у Луцьку розпочнуться 25 грудня 2024 року і триватимуть по 7 січня 2025 року (включно).
У більшості шкіл Рівного та громади учні відпочиватимуть з 23 грудня 2024 року по 7 січня 2025 року. При цьому два заклади освіти в області уже відпочивають з 16 грудня.
Школи Полтави та громади відправлять учнів на відпочинок з 25 грудня 2024 року по 12 січня 2025 року (включно).
У закладах середньої освіти Вінницької громади канікули мають розпочатися 23 грудня 2024 року і триватимуть до 12 січня 2025 року.
Черкаські школярі матимуть канікули тривалістю два тижні - місяць, залежно від навчального закладу. На відпочинок учні підуть у період з 14 грудня 2024 року по 12 січня 2025 року.
Зимові канікули у Сумах триватимуть з 28 грудня 2024 року по 19 січня 2025 року, а у деяких навчальних закладах вони будуть до 2 лютого.
Діти у Миколаївських школах підуть на відпочинок 23 грудня 2024 року, а навчання в новому семестрі розпочнуть 13 січня 2025 року. При цьому в Управлінні освіти Миколаївської міської ради зазначають, що через безпекову ситуацію в місті дати канікул і їх тривалість можуть змінюватись.
Зимові канікули в навчальних закладах Житомира мають розпочатися 23 грудня 2024 року і тривати до 14 січня 2025 року, але низка шкіл відкоригували дати відпочинку на власний розсуд.
У школах Чернігова встановлені дати для зимових канікул з 28 грудня 2024 року по 12 січня 2025 року (включно).
Більшість шкіл у Кропивницькому запланували дати канікул з 14 грудня по 12 січня, у деяких навчальних закладах діти відпочиватимуть з 21 грудня по 13 січня.
У Херсоні зимові канікули для школярів установлені з 23 грудня 2024 року по 12 січня 2025 року (включно). А для учнів перших класів передбачені додатковий тиждень відпочинку з 17 до 22 лютого 2025 року.
Раніше ми розповідали про те, що МОН впровадило нову систему оцінювання, яка передбачає оцінювання за групами результатів. Ця схема дозволяє точніше відображати успіхи учнів і коригувати оцінки залежно від індивідуальних досягнень.
Читайте також про те, що кабінет міністрів України направив 2,6 млрд гривень від Європейської комісії на забезпечення харчування школярів. Воно буде безкоштовним для учнів початкових класів.
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