Зимові канікули 2025. Коли школярі у різних регіонах підуть на відпочинок

Київ

Зимові канікули у школах Києва мають розпочатися 23 грудня 2024 року і тривати до 12 січня 2025 року (включно). Разом із тим керівництво навчальних закладів може самостійно коригувати графік відпочинку. Також додаткові канікули передбачені для учнів перших класів з 17 до 22 лютого 2025 року.

Львів

Більшість львівських школярів відпочиватимуть протягом двох тижнів - з 23 грудня 2024-го по 5 січня 2025-го. Деякі навчальні заклади визначили тривалість канікул протягом 3 тижнів до 12 січня (включно).

Одеса

В Одесі школи відправлять дітей на відпочинок згідно із запропонованим графіком від МОН з 30 грудня 2024 - 10 січня 2025 року.

Дніпро

Школярі у Дніпрі відпочиватимуть також протягом двох тижнів, але з 25 грудня 2024-го до 7 січня 2025 року. Втім, у деяких навчальних закладах дати канікул можуть зміститись.

Харків

У Харкові учні більшості шкіл підуть на двотижневі канікули з 28 грудня 2024-го до 12 січня 2025 року (включно).

Ужгород

Місцеві школи відправлять дітей на зимовий відпочинок з 23 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року, такі дати рекомендувало Управління освіти Ужгородської міської ради.

МОН рекомендує встановити канікули з 30 грудня 2024 по 10 січня 2025 (фото: Getty Images)

Чернівці

У школах Чернівців учні мають піти на канікули на два тижні. У частині закладів діти відпочиватимуть з 23 грудня 2024 року по 6 січня 2025 року, у решті - з 28 грудня по 12 січня (включно).

Івано-Франківськ

Департамент освіти міської ради рекомендував навчальним закладам піти на канікули у період з 25 грудня 2024 року по 12 січня 2025 року, при цьому кожна школа сама вирішить, скільки днів учні відпочиватимуть та у які дати.

Тернопіль

Тернопільським школярам нададуть 26 днів зимових канікул, оскільки учні з вересня по грудень навчались суботами. Тож канікули у місті розпочались 18 грудня 2024 року та триватимуть до 12 січня 2025 року (включно).

Хмельницький

У місті планують дотриматись рекомендацій МОН, тому зимові канікули триватимуть з 30 грудня 2024 року по 10 січня 2025 року.

Луцьк

Зимові канікули у закладах загальної середньої освіти у Луцьку розпочнуться 25 грудня 2024 року і триватимуть по 7 січня 2025 року (включно).

Рівне

У більшості шкіл Рівного та громади учні відпочиватимуть з 23 грудня 2024 року по 7 січня 2025 року. При цьому два заклади освіти в області уже відпочивають з 16 грудня.

Полтава

Школи Полтави та громади відправлять учнів на відпочинок з 25 грудня 2024 року по 12 січня 2025 року (включно).

Вінниця

У закладах середньої освіти Вінницької громади канікули мають розпочатися 23 грудня 2024 року і триватимуть до 12 січня 2025 року.

Черкаси

Черкаські школярі матимуть канікули тривалістю два тижні - місяць, залежно від навчального закладу. На відпочинок учні підуть у період з 14 грудня 2024 року по 12 січня 2025 року.

Суми

Зимові канікули у Сумах триватимуть з 28 грудня 2024 року по 19 січня 2025 року, а у деяких навчальних закладах вони будуть до 2 лютого.

Більшість школярів відпочиватимуть протягом двох тижнів (фото: Getty Images)

Миколаїв

Діти у Миколаївських школах підуть на відпочинок 23 грудня 2024 року, а навчання в новому семестрі розпочнуть 13 січня 2025 року. При цьому в Управлінні освіти Миколаївської міської ради зазначають, що через безпекову ситуацію в місті дати канікул і їх тривалість можуть змінюватись.

Житомир

Зимові канікули в навчальних закладах Житомира мають розпочатися 23 грудня 2024 року і тривати до 14 січня 2025 року, але низка шкіл відкоригували дати відпочинку на власний розсуд.

Чернігів

У школах Чернігова встановлені дати для зимових канікул з 28 грудня 2024 року по 12 січня 2025 року (включно).

Кропивницький

Більшість шкіл у Кропивницькому запланували дати канікул з 14 грудня по 12 січня, у деяких навчальних закладах діти відпочиватимуть з 21 грудня по 13 січня.

Херсон

У Херсоні зимові канікули для школярів установлені з 23 грудня 2024 року по 12 січня 2025 року (включно). А для учнів перших класів передбачені додатковий тиждень відпочинку з 17 до 22 лютого 2025 року.