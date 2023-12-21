Зимові канікули 2024. Коли та скільки відпочиватимуть школярі

Від чого залежить графік канікул у школах України

Війна внесла суттєві зміни в організацію навчального процесу, тому при визначенні графіків канікул освітяни та місцева влада вимушені враховувати безпекову ситуацію, температурний режим, ситуацію з електроенергією.

За постановою Кабміну, навчальний рік 2023/2024 в закладах середньої освіти Україні триватиме від 1 вересня 2023 до 28 червня 2024. При цьому дати канікул для дітей встановлюють "на місцях" – в кожній окремій громаді чи навіть школі.

До прикладу, в низці шкіл вирішили не відправляти учнів на осінні канікули, тому взимку діти відпочиватимуть довше.

Дати зимових канікул по містах

Київ та область

У столиці діти відпочиватимуть з 23 грудня 2023 до 7 січня 2024, а учні перших класів взимку підуть ще на одні канікули – 19-25 лютого 2024.

По області в 341 школі канікули триватимуть 2 тижні, а ще 286 закладів освіти вирішили запровадити 3-тижневі канікули через те, що восени їх не було. 45 громад області розпочнуть канікули з 25 грудня, 24 громади планують навчатися до 29 грудня.

Житомир

На Житомирщині канікули почнуться 23 грудня та триватимуть 3 тижні. Діти повернуться за парти 15 січня 2024. В ОДА зазначили, що терміни орієнтовні та можуть змінитися в залежності від безпекової ситуації.

Дніпро

Тривалість зимових канікул для школярів Дніпра складатиме 2 тижні – з суботи 23 грудня до понеділка 8 січня.

Львів

На Львівщині діти підуть на зимовий відпочинок переважно з понеділка, 25 грудня. Кожна школа визначає дати початку канікул та їх тривалість самостійно. Це буде 2 або 3 тижні з 25 грудня по 7 січня, або з 25 грудня по 14 січня. Графік канікул по школах Львова наведено на сайті міської ради.

Харків

У Харкові зимові канікули заплановані з суботи 30 грудня до понеділка 15 січня. Таким чином, діти відпочиватимуть впродовж трьох тижнів.

Полтава

Заклади освіти Полтавщини визначають терміни зимових канікул самостійно. Так, у Лубенській громаді діти відпочиватимуть з 29 грудня до 14 січня. У Кременчуцькій громаді – з 25 грудня до 7 січня. У Миргородській громаді школярі відпочиватимуть із 30 грудня до 14 січня. У Полтаві зимові канікули триватимуть 2 тижні – з 23 грудня до 7 січня включно.

Чернівці

Школярі Чернівців підуть на канікули 23-го, 24-го або 25 грудня, а за парти повернуться 8-го чи 15 січня. Кожен заклад освіти визначає терміни окремо. Водночас у міському Управлінні освіти зазначили, що в разі виникнення проблем з електрикою чи опаленням, терміни канікул можуть переглянути. Навчання перенесуть на червень, щоб зберегти тривалість другого семестру.

Хмельницький

У 50 школах Хмельницької громади зимові канікули почнуться 25 грудня та триватимуть до 7 січня 2024 включно. При цьому ще у двох школах пішли на відпочинок раніше, через те що або відмовилися від осінніх канікул, або навчалися 6 днів на тиждень у першому семестрі.

Від понеділка, 8 січня 2024 у всіх закладах освіти міста почнеться 2 семестр.

Івано-Франківськ

На Франківщині діти відпочиватимуть взимку понад місяць – з 23 грудня по 26 січня. Про це повідомили в департаменті освіти міськради, але зазначили, що остаточне рішення про канікули ухвалює керівництво кожної школи, ліцею чи гімназії окремо.

Кропивницький

Практично всі заклади середньої освіти Кропивницького підуть на зимові канікули з 25 грудня до 22 січня. Це 33 із 38 шкіл міста. Інші заклади відпочиватимуть за таким графіком:

Фортечна гімназія – із 25 грудня по 9 січня

гімназія "Інтелект" – із 1 по 23 січня

"Класична гімназія" – із 29 грудня по 21 січня

гімназія "Сучасник" – із 29 грудня по 14 січня

ліцей "Науковий" – корпус на вулиці Шевченка, 1 – із 23 грудня по 21 січня, корпус на вулиці Юрія Коваленка, 9а – із 23 грудня по 14 січня.

Мукачеве

У Мукачеві на Закарпатті канікули триватимуть місяць – від 23 грудня 2023 до 21 січня 2024. При цьому осінні та весняні канікули в закладах освіти міста скасували.

Луцьк

Зимові канікули для школярів Луцька стартують на Різдво, 25 грудня. Діти відпочиватимуть 2 тижні – до понеділка 8 січня 2024.