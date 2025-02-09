Зимове пальне для авто: як уникнути проблем із запуском машини в мороз

Те, що дизпальне буває зимове і літнє, відомо багатьом водіям. Але не всі знають, що інші види палив теж діляться за сезонами. Що буде, якщо заправити машину не тим, чим слід?

Те, що про зимовий бензин та зимовий автогаз більшість з нас нічого не чули, не значить, що цілий рік ми їздимо на одному й тому ж пальному. І що часом їхні сезонні відмінності не менш важливі, ніж у дизпального. У чому полягає різниця і головне, що робити, якщо в баку опиниться пальне "не того" сезону?

Зимове дизпаливо

Основна проблема літнього дизпалива у холодний період у тому, що присутні в ньому парафіни на морозі кристалізуються і перетворюють солярку на кисіль. Який в кращому випадку блокує паливний фільтр, а в гіршому – у вигляді холодцю залишається в баку якщо не до весни, то до відлиги або до відігріву в теплому цеху СТО чи на автомийці.

Що робити. Якщо дизпальне загусло у фільтрі, паливопроводах чи в баку, додавати різного роду антигелі вже запізно. В ідеалі було б добре відігріти всю машину у якомусь теплому боксі, а потім додати в бак ту саму чарівну присадку-антигель. Але якщо мороз невеликий, можна спробувати відігріти окремо паливний фільтр, який забивається кристалами парафіну в першу чергу. А щоб такого в принципі не сталося, можна превентивно додавати у бак присадку-антигель.

Зимовий бензин

Бензин не боїться морозів (звісно, якщо в ньому немає домішок води), проте не дуже полюбляє спеку. Влітку бензин дужче випаровується, і особливо недобре, якщо це буде літнє пальне, з вищим показником тиску насиченої пари (ТНП). Відповідно до європейських стандартів, для кожної кліматичної зони континенту існують класи леткості, які визначаються таким параметром як тиск насиченої пари. Класів багато, вони позначаються літерами А, B, С (літні) та D, E, F (зимові), і крім того, є два підкласи та С1, D1 (міжсезоння).

Іншими словами, на морозі зимовий бензин має більше випарів, потрібних для успішного запалювання бензиново-повітряної суміші у промороженому циліндрі. Відтак мотор в холоди на зимовому паливі заводиться легше. Проте влітку ця висока летючість зимового бензину буде надмірною – таке пальне більш схильне до утворення парових пробок у паливній системі авто і відповідних збоїв у роботі двигуна. Крім того, в теплу погоду зимовий бензин дужче забруднює атмосферу випарами.

Що робити. Український ДСТУ та Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів не передбачає маркування бензинів за сезонністю, але показник ТНП фігурує у паспорті якості кожної партії бензину. На щастя, український клімат достатньо помірний для того, щоб автомобілісти та їхні машини не помічали можливої сезонної невідповідності.

Скраплений пропан-бутан LPG

Так званий нафтовий газ, на якому їздить близько половини бензинових легковиків в нашій країні, дуже відрізняється у зимовому та літньому виконаннях. Згідно з нормативами, пропорція пропан-бутанової суміші змінюється від 30/70 у літній період до 80/20 взимку. Основне паливо в LPG – це бутан. Пропан же відповідає за створення тиску у балоні шляхом власного випаровування, щоб суміш могла надходити до трубок, шлангів і форсунок без використання насосів. У зимовий час пропан випаровується гірше, тому якщо його в суміші буде недостатньо, двигуну не вистачатиме пального, особливо під навантаженням.

Тому згідно з стандартом ДСТУ ЕN589:2017 в залежності від сезону в українських мережах АЗС рекомендовано реалізовувати один з типів LPG: марки А, С, або Є. У зимовий сезон з 16 листопада по 15 березня має продаватись автогаз марки А, в літній період с 16 травня по 15 вересня – марки Е, в міжсезоння реалізують відповідну марку С. Стандарт нормує не співвідношення пропану і бутану, а кінцевий результат – тиск пари за температури 40°С. Щоб вкластися в стандарт (тиск від 275 кПа до 950 кПа), зимовий газ має випаровуватись легше.

Що робити. Якщо взимку заправитися літнім автогазом, двигуну може бракувати тиску газу, що буде помітно в першу чергу при непрогрітому моторі, на високих оборотах і під час руху машини під навантаженням. Сучасне ГБО, помітивши, що двигун зазнає проблем на газі, автоматично переключить паливну систему на бензин. На якому власникові так і доведеться їздити, поки не потеплішає і не з’явиться змога знову перемкнутись на газ. Який бажано буде швидше витратити і заправити балон більш якісним.

Коротко

Якщо говорити про розвинену в автомобільному плані країну, то відповідність пального реальному сезону має бути проблемою АЗС – вона повинна продавати свій товар згідно діючих стандартів. Це ще один аргумент на користь того, що вибір АЗС не може бути випадковим.