Зимова підтримка 19 400 гривень: коли дедлайн подачі і хто ще встигне отримати допомогу

Хто може отримати 19 400 грн

Території розподілили на два переліки залежно від відстані до лінії фронту. Від цього також залежить, куди потрібно звертатися із заявою.

Якщо громада розташована за 0-20 км від лінії фронту, заяву можна подати:

у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

у ЦНАП;

у виконавчому органі місцевої ради або військовій адміністрації населеного пункту, якщо її утворено, чи визначеному нею органі.

Для громад, які розташовані за 20-50 км від лінії фронту, заяву потрібно подавати до виконавчого органу відповідної місцевої ради або військової адміністрації населеного пункту, якщо її утворено, чи визначеного нею органу.

Як не пропустити дедлайн

Перед подачею заяви варто перевірити, до якого саме переліку входить ваша громада. Це визначить, до якої установи потрібно звернутися.

Консультацію також можна отримати в Контакт-центрі Пенсійного фонду України за номером 0 800 503 753. Під час дзвінка потрібно обрати кнопку "8" - фахівець уточнить регіон проживання, право на виплату та підкаже, куди подавати заяву.

Подавати кілька заяв до різних установ не потрібно. Одне домогосподарство може отримати одну виплату.

Коли закінчується прийом заяв

Кінцевий термін подачі заяви на "Зимову підтримку" - 30 жовтня 2026 року.

Тому жителям визначених громад варто заздалегідь перевірити свій населений пункт у відповідному переліку та звернутися до установи, яка приймає заяви.