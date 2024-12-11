Українці знайшли лазівку для отримання "тисячі Зеленського" готівкою. EasyPay її прикрив

Генеральний директор Олексій Авраменко сервісу EasyPay повідомив, що користувачі знайшли спосіб зняти кошти, отримані через програму "Зимова єПідтримка".

Вони поповнювали мобільні рахунки на суму 1000 гривень, а потім через сервіс EasyPay ініціювали повернення коштів з мобільного балансу на банківські картки, випущені українськими банками (Visa або MasterCard).

"На жаль, ми були змушені вимкнути функцію "повернення грошей" для абонентів Vodafone та Lifecell. Оскільки є "особливо розумні" українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 гривень "Зимової єПідтримки" сервіс не буде працювати для всіх, через не цільове використання державної допомоги.", - заявив Олексій Авраменко.

Ця схема дозволяла фактично "зняти готівку" з мобільного рахунку, що порушувало правила програми підтримки. У результаті оператори мобільного зв'язку Vodafone і Lifecell були змушені вимкнути можливість повернення коштів з мобільних номерів через сервіс EasyPay.