Украинцы нашли лазейку для получения "тысячи Зеленского" наличными. EasyPay ее прикрыл

Генеральный директор Алексей Авраменко сервиса EasyPay сообщил, что пользователи нашли способ обналичить средства, полученные через программу "Зимняя єПідтримка".

Они пополняли мобильные счета на сумму 1000 гривен, а затем через сервис EasyPay инициировали возврат средств с мобильного баланса на банковские карты, выпущенные украинскими банками (Visa или MasterCard).

"К сожалению, мы были вынуждены отключить функцию "возврата денег" для абонентов Vodafone и Lifecell. Поскольку есть "особо умные" украинцы, которые решили таким образом испортить идею 1000 гривен "Зимней єПідтримки" сервис не будет работать для всех, из-за не целевого использования государственной помощи.",- заявил Алексей Авраменко.

Эта схема позволяла фактически "снять наличные" с мобильного счета, что нарушало правила программы поддержки. В результате операторы мобильной связи Vodafone и Lifecell были вынуждены отключить возможность возврата средств с мобильных номеров через сервис EasyPay.