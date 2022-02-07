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Зимняя Олимпиада: сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую индивидуальную гонку

Автор: Андрей Вырва

Стали известны биатлонисты сборной Украины, которые пробегут индивидуальную гонку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на biathlon.com.ua.

Сборную Украины в индивидуальной гонке будут представлять Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цимбал.

Стартовые номера украинских биатлонистов:

  • 21. Дмитрий Пидручный
  • 46. Артем Прима
  • 63. Антон Дудченко
  • 91. Богдан Цымбал

Первым в гонке стартует Максим Цветков из команды ОКР. А будет закрывать стартовый список финский биатлонист Теро Сеппяля, который будет стартовать под 92-м номером.

Мужская индивидуальная гонка состоится 8 февраля в 10.30.

Напомним, сегодня состоялась индивидуальная гонка у женщин. Лучшей из украинок стала Юлия Джима, которая финишировала десятой.

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