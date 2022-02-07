Зимняя Олимпиада: сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую индивидуальную гонку

Стали известны биатлонисты сборной Украины, которые пробегут индивидуальную гонку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на biathlon.com.ua.
Сборную Украины в индивидуальной гонке будут представлять Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цимбал.
Стартовые номера украинских биатлонистов:
Первым в гонке стартует Максим Цветков из команды ОКР. А будет закрывать стартовый список финский биатлонист Теро Сеппяля, который будет стартовать под 92-м номером.
Мужская индивидуальная гонка состоится 8 февраля в 10.30.
Напомним, сегодня состоялась индивидуальная гонка у женщин. Лучшей из украинок стала Юлия Джима, которая финишировала десятой.