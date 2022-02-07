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Зимова Олімпіада: збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу індивідуальну гонку

Автор: Андрій Вирва

Стали відомі біатлоністи збірної України, які пробіжать індивідуальну гонку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на biathlon.com.ua.

Збірну України в індивідуальній гонці представлятимуть: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

Стартові номери українських біатлоністів:

  • 21. Дмитро Підручний
  • 46. Артем Прима
  • 63. Антон Дудченко
  • 91. Богдан Цимбал

Першим в гонці стартуватиме Максим Цвєтков з команди ОКР. А закриватиме стартовий список фінський біатлоніст Теро Сеппяля, який стартуватиме під 92 номером.

Чоловіча індивідуальна гонка відбудеться 8 лютого о 10:30.

Нагадаємо, що сьогодні відбулася індивідуальна гонка у жінок. Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка фінішувала десятою.

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