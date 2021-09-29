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Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет без иностранных зрителей

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Пекин, Среда 29 сентября 2021 21:22
Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет без иностранных зрителей Фото: Олимпиада-2022 в Пекине пройдет без иностранных болельщиков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине не допустят иностранных зрителей. Билеты на мероприятия будут продаваться только жителям материкового Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Международного олимпийского комитета.

В МОК подчеркнули, что билеты на мероприятия зимней Олимпиады-2022 будут продаваться исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая и которые соответствуют требованиям мер противодействия коронавирусу.

"Конкретные требования к мерам противодействия COVID-19 для зрителей с материкового Китая и детали оформления билетов обсуждаются и разрабатываются", - добавили в комитете, уточнив, что они будут опубликованы после окончательной доработки.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Отметим, МОК отстранил Северную Корею от участия в зимней Олимпиаде-2022.

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