Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет без иностранных зрителей

На зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине не допустят иностранных зрителей. Билеты на мероприятия будут продаваться только жителям материкового Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Международного олимпийского комитета .

В МОК подчеркнули, что билеты на мероприятия зимней Олимпиады-2022 будут продаваться исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая и которые соответствуют требованиям мер противодействия коронавирусу.

"Конкретные требования к мерам противодействия COVID-19 для зрителей с материкового Китая и детали оформления билетов обсуждаются и разрабатываются", - добавили в комитете, уточнив, что они будут опубликованы после окончательной доработки.