Зимова Олімпіада-2022 в Пекіні пройде без іноземних глядачів
На зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні не допустять іноземних глядачів. Квитки на заходи будуть продаватися тільки жителям материкового Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Міжнародного олімпійського комітету.
У МОК підкреслили, що квитки на заходи зимової Олімпіади-2022 будуть продаватися виключно глядачам, які проживають на материковій частині Китаю і які відповідають вимогам заходів протидії коронавірусу.
"Конкретні вимоги до заходів протидії COVID - 19 для глядачів з материкового Китаю і деталі оформлення квитків обговорюються і розробляються", - додали в комітеті, уточнивши, що вони будуть опубліковані після остаточного доопрацювання.
Нагадаємо, зимові Олімпійські ігри пройдуть в Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.
Відзначити, МОК відсторонив Північну Корею від участі в Зимовій Олімпіаді-2022.