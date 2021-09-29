Зимова Олімпіада-2022 в Пекіні пройде без іноземних глядачів

На зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні не допустять іноземних глядачів. Квитки на заходи будуть продаватися тільки жителям материкового Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Міжнародного олімпійського комітету .

У МОК підкреслили, що квитки на заходи зимової Олімпіади-2022 будуть продаватися виключно глядачам, які проживають на материковій частині Китаю і які відповідають вимогам заходів протидії коронавірусу.

"Конкретні вимоги до заходів протидії COVID - 19 для глядачів з материкового Китаю і деталі оформлення квитків обговорюються і розробляються", - додали в комітеті, уточнивши, що вони будуть опубліковані після остаточного доопрацювання.