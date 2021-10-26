UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зимняя Олимпиада-2022. Китай показал, как будут выглядеть медали

Автор: Дмитрий Левицкий

Организационный комитет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине показал дизайн медалей, которые будут получать спортсмены. Организаторы представили дизайн медалей для Олимпийских и Паралимпийских игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Олимпиады.

Как будут выглядеть медали Олимпиады

На лицевой стороне медалей будет выгравирован логотип пяти олимпийских колец, вокруг которого будет размещать название игр на английском языке. Также на медалях будет эмблема зимних ОИ-2022 и полное название еще и на китайском языке.

На задней части медалей будут кольца, на которых расположены 24 точки, символизирующие бескрайнее звездное небо и гармонию между человеком и природой, а также порядковый номер этих игр.

Как будут выглядеть медали Паралимпиады

Лицевая сторона медалей зимних Паралимпийских игр будет украшена логотипом Паралимпиады, а также названиями на английском (в центре) и китайском (вокруг) языках.

На заднюю часть медалей также нанесли несколько с точками. В центре разместились логотип соревнований и название на китайском языке.

Напомним, медали Олимпийских игр в Токио были изготовлены из переработанных смартфонов, гаджетов и бытовой техники. Таким образом организаторы Олимпиады хотели привлечь внимание к проблемам с экологией.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОлимпиадаПекин