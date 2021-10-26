Зимняя Олимпиада-2022. Китай показал, как будут выглядеть медали

Организационный комитет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине показал дизайн медалей, которые будут получать спортсмены. Организаторы представили дизайн медалей для Олимпийских и Паралимпийских игр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Олимпиады.
На лицевой стороне медалей будет выгравирован логотип пяти олимпийских колец, вокруг которого будет размещать название игр на английском языке. Также на медалях будет эмблема зимних ОИ-2022 и полное название еще и на китайском языке.
На задней части медалей будут кольца, на которых расположены 24 точки, символизирующие бескрайнее звездное небо и гармонию между человеком и природой, а также порядковый номер этих игр.
Лицевая сторона медалей зимних Паралимпийских игр будет украшена логотипом Паралимпиады, а также названиями на английском (в центре) и китайском (вокруг) языках.
На заднюю часть медалей также нанесли несколько с точками. В центре разместились логотип соревнований и название на китайском языке.
Напомним, медали Олимпийских игр в Токио были изготовлены из переработанных смартфонов, гаджетов и бытовой техники. Таким образом организаторы Олимпиады хотели привлечь внимание к проблемам с экологией.