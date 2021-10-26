Зимова Олімпіада-2022. Китай показав, як виглядатимуть медалі

Організаційний комітет зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні показав дизайн медалей, які будуть отримувати спортсмени. Організатори представили дизайн медалей відразу для Олімпійських та Паралімпійських ігор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Олімпіади.
На лицевій стороні медалей буде вигравійовано логотип п'яти олімпійських кілець, довкола якого буде розміщувати назва ігор англійською мовою. Також на медалях буде емблема зимових ОІ-2022 та повна назва ще й китайською мовою.
На задній частині медалей будуть кільця, на яких розташовані 24 точки, що символізують безкрайнє зоряне небо та гармонію між людиною та природою, а також порядковий номер цих ігор.
Лицева сторона медалей зимових Паралімпійських ігор буде прикрашена логотипом Паралімпіади, а також назвами англійською (в центрі) та китайською (довкола) мовами.
На задню частину медалей також нанесли кілька з точками. В центрі розмістилися логотип змагань та назва китайською мовою.
Нагадаємо, медалі Олімпійських ігор у Токіо були виготовлені з перероблених смартфонів, гаджетів та побутової техніки. Таким чином організатори Олімпіади хотіли привернути увагу до проблем з екологією.