Когда пройдет зимняя Олимпиада-2022: дата

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля . Церемония открытия соревнований состоится на национальном стадионе столицы Китая "Птичье гнездо".

Подробнее о зимних Олимпийских играх в Пекине - в материале РБК-Украина .

Церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Пекине

Начало XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года ознаменует церемония открытия. Она пройдет в Пекине в пятницу, 4 февраля на национальном стадионе "Птичье гнездо".

Соревнования продлятся чуть больше двух недель. В воскресенье, 20 февраля, в столице Китая состоится закрытие Олимпиады-2022. Церемония также пройдет на Национальном стадионе.

Стоит отметить, что Пекин - это первый город в истории проведения Олимпиад, который примет летние и зимние игры.

Фото: церемония открытия зимней Олимпиады в Пекине пройдет на стадионе "Птичье гнездо" (olympics.com)

Логотип, талисман и медали Олимпиады-2022

Официальный логотип зимней Олимпиады в Пекине был представлен в декабре 2017 года. Его основная часть - извивающая лента, которая символизирует горные хребты Китая, лыжные трассы и катки. В верхней части она напоминает фигуру конькобежца, в нижней - силуэт лыжника.

Фото: логотип зимней Олимпиады в Пекине (olympics.com)

"Вместе ради общего будущего" (Together for a Shared Future) - это официальный девиз зимней Олимпиады-2022.

Талисманом Олимпиады стала панда по имени Бин Дунь Дунь. Она одета в ледяной костюм, напоминающий космический скафандр. Яркие разноцветные кольца вокруг мордочки панды символизируют ледовые и снежные арены Пекина, обустроенные по новейшим технологиям. Сердечко на левой лапе означает гостеприимность Китая.

Фото: талисман Олимпиады в Пекине (olympics.com)

На Олимпиаде в Пекине пройдут соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Во время Игр разыграют 109 комплектов медалей.

Медали Олимпиады имеют классическую круглую форму. Они получили название "Тонг Ксинь", что означает "вместе как единое целое".

На лицевой стороне медалей в центре выгравированы олимпийские кольца, а вокруг них надпись: XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022. Ее окружает узор из льда, снега и облаков.

На оборотной стороне медали в центре размещена эмблема Олимпиды, а вокруг нее выгравировано полное название Игр на китайском языке.

Фото: медали зимней Олимпиады-2022 (olympics.com)

Где пройдут Олимпийские игры в Пекине

Олимпийские старты пройдут в трех кластерах. Помимо Пекина соревнования примут города Яньцин и Чжанцзякоу.

В Пекине, как упоминалось выше, на Национальном стадионе пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2022. Соревнования примут другие спортивные объекты столицы Китая:

Государственный дворец спорта Пекина - здесь пройдут матчи по хоккею с шайбой (мужчины);

Кадиллак Центр - хоккей с шайбой (женщины);

Столичный дворец спорта - фигурное катание, шорт-трек;

Пекинский национальный плавательный комплекс - керлинг;

Национальный конькобежный стадион;

Трамплин "Биг-эйр Шоген" - лыжи и сноуборд.

Яньцин

Яньцин расположен в горной местности в 75 километрах к северо-западу от Пекина. Здесь пройдут соревнования по горным лыжам, бобслею, скелетону и санному спорту.

Фото: олимпийские объекты в Яньцине (twitter.com/canadawoodgroup)

Чжанцзякоу

Чжанцзякоу - лыжный курорт Китая. Находится в провинции Хэбэй в 180 километрах к северо-западу от Пекина. Город и китайскую столицу связывает новая железнодорожная ветка, позволяющая за час добраться к олимпийским объектам. Здесь пройдут соревнования по лыжным гонкам и двоеборью, биатлону, прыжкам с трамплина и фристайлу.