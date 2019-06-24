Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в двух городах Италии - Милане и Кортине-д'Ампеццо. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Также на проведение соревнований претендовала общая заявка Стокгольма и Оре. В результате Италия выиграла у Швеции в голосовании, прошедшем на сессии МОК в Лозанне, с результатом 47-34 при одном воздержавшемся.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, Паралимпийские - с 6 по 15 марта.

В предыдущий раз Италия проводила зимние Олимпийские игры в 2006 году, тогда они прошли в Турине. В 1956 году еще одна зимняя Олимпиада состоялась именно в Кортине д’Ампеццо.

Кроме того, в 1960 году в Риме состоялись летние Олимпийские игры.

Напомним, МОК отклонил заявку Турции на проведение Олимпийских игр-2026.