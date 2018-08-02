Италия выдвинула заявку на проведение зимней Олимпиады-2026

На проведение соревнований будет претендовать три города

Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии выдвинул совместную заявку Милана, Турина и Кортины-д'Ампеццо на проведение зимних олимпийских и паралимпийских игр 2026 года Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Предполагается, что Милан примет соревнования по керлингу, хоккею, шорт-треку и фигурному катанию, в Турине пройдут состязания конькобежцев и хоккеистов, в Кортина-д’Ампеццо сильнейших выявят представители горнолыжного спорта.

Данное решение было принято на 261 национальном совете НОК Италии. Последний раз Олимпиада проходила в Италии в 2006 году, тогда зимние Игры принимал Турин.

Столица зимней Олимпиады-2026 будет названа в сентябре 2019 года. Ранее сообщалось, что на проведение Игр также претендуют города Эрзурум (Турция), Саппоро (Япония), Стокгольм (Швеция) и Калгари (Канада).

Последние зимние Олимпийские игры прошли с 9 до 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, в 2022 году они пройдут в Пекине.

Напомним, Олимпийский флаг уже доставили из Пхенчхан в столицу Игр-2022.