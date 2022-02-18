Зимние Олимпийские игры-2022: Йоханнес Бё завоевал четвертое "золото" в биатлоне

На зимних Олимпийских играх в Пекине завершилась последняя гонка в мужском биатлоне. На старт вышло двое украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.
Победителем гонки в масс-старте стал норвежец Йоханнес Бё. Для 28-летнего биатлониста эта награда стала четвертой золотой и общей пятой на Играх в Пекине. На дистанции он допустил 4 промаха.
На 40,3 секунды от Бе-младшего отстал швед Мартин Понсилуома (2 выстрела в "молоко"). Третьим финишировал еще один норвежец – Ветле Шостад Кристиансен. На огневых рубежах он промахнулся трижды.
Лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный. В стрельбе он допустил семь промахов и завершил масс-старт на 24-й позиции. Отставание от Йоханнеса Бё – 4: 01,8.
В свою очередь Артем Прима на четырех огневых рубежах промахнулся те же 7 раз. Однако, на дистанции ходом проиграл больше. Победитель "привез" ему почти 5 минут преимущества. Как следствие, Прима лишь 28-й.
Ранее Йоханнес Бё завоевал золотые награды в спринте, мужской и смешанных эстафетах. По итогам индивидуальной гонки он выиграл бронзовую медаль.
Итоги биатлонного масс-старта 15 км, мужчины:
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24. Дмитрий Пидручный (+4:01,8)
28. Артем Прима (+4:58,2)
К слову, женский масс-старт завершился победой француженки Жюстин Бреза-Буше.
Напомним, что украинская бобслеистка Гунько сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде-2022.