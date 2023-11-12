UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

До зими ДТЕК модернізує 13 енергооб’єктів

Фото: до зими ДТЕК модернізує 13 енергооб’єктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

На Одещині та Дніпропетровщині ДТЕК переоснащує підстанції та будує нову лінію, що дозволить забезпечити світлом 137 об’єктів критичної інфраструктури та майже 150 тисяч родин в цих регіонах напередодні складної зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

На Одещині до початку опалювального сезону ДТЕК Одеські електромережі завершив модернізацію 11 енергооб’єктів. В компанії повідомляють, що електрообладнання замінили на сучасне та більш потужне.

Було оновлено силові трансформатори, які вичерпали термін експлуатації і були морально та фізично застарілі. Замінили старі масляні вимикачі на більш екологічні — вакуумні.

Також встановили телемеханіку, що дозволить автоматично управляти енергооб’єктами з диспетчерського пункту та більш оперативно реагувати на аварії і усувати їх. Відремонтували 25 кілометрів повітряних та кабельних ліній високовольтних і розподільчих мереж.  

На Дніпропетровщині ДТЕК модернізує велику високовольтну підстанцію, що живить частину Лівого берегу міста. Також будує нову сучасну підземну кабельну лінію 150 кВ для районів: Підстанції, Тополі та Соколу. Вона замінить стару повітряну високовольтну лінію.

Всього під землю буде укладено понад 32 км кабелю зі зшитого поліетилену. Це більш надійно та безпечно в умовах холодів та загрози обстрілів, зазначають в компанії.

"Ми робимо все можливе, щоб взимку у кожного мешканця Дніпропетровщини та Одещини було світло. Модернізуємо підстанції та розподільчі пункти, повітряні та кабельні лінії напередодні зими. Завдяки цьому знижуємо аварійні ризики та підвищуємо надійність роботи електромережі для 137 об’єктів критичної інфраструктури та майже 150 тисяч родин в цих регіонах напередодні зими, яка за пронозами експертів буде складною", - підкреслюють в ДТЕК.

Модернізацію енергооб’єктів проводять за кошти інвестиційної програми компаній ОСР. Загальний обсяг інвестицій в ці оновлення склав понад 450 млн грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК