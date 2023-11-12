До зими ДТЕК модернізує 13 енергооб’єктів

На Одещині до початку опалювального сезону ДТЕК Одеські електромережі завершив модернізацію 11 енергооб’єктів. В компанії повідомляють, що електрообладнання замінили на сучасне та більш потужне.

Було оновлено силові трансформатори, які вичерпали термін експлуатації і були морально та фізично застарілі. Замінили старі масляні вимикачі на більш екологічні — вакуумні.

Також встановили телемеханіку, що дозволить автоматично управляти енергооб’єктами з диспетчерського пункту та більш оперативно реагувати на аварії і усувати їх. Відремонтували 25 кілометрів повітряних та кабельних ліній високовольтних і розподільчих мереж.

На Дніпропетровщині ДТЕК модернізує велику високовольтну підстанцію, що живить частину Лівого берегу міста. Також будує нову сучасну підземну кабельну лінію 150 кВ для районів: Підстанції, Тополі та Соколу. Вона замінить стару повітряну високовольтну лінію.

Всього під землю буде укладено понад 32 км кабелю зі зшитого поліетилену. Це більш надійно та безпечно в умовах холодів та загрози обстрілів, зазначають в компанії.

"Ми робимо все можливе, щоб взимку у кожного мешканця Дніпропетровщини та Одещини було світло. Модернізуємо підстанції та розподільчі пункти, повітряні та кабельні лінії напередодні зими. Завдяки цьому знижуємо аварійні ризики та підвищуємо надійність роботи електромережі для 137 об’єктів критичної інфраструктури та майже 150 тисяч родин в цих регіонах напередодні зими, яка за пронозами експертів буде складною", - підкреслюють в ДТЕК.

Модернізацію енергооб’єктів проводять за кошти інвестиційної програми компаній ОСР. Загальний обсяг інвестицій в ці оновлення склав понад 450 млн грн.