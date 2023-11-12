К зиме ДТЭК модернизирует 13 энергообъектов

В Одесской области к началу отопительного сезона ДТЭК Одесские электросети завершил модернизацию 11 энергообъектов. В компании сообщают, что электрооборудование заменили современным и более мощным.

Были обновлены силовые трансформаторы, исчерпавшие срок эксплуатации и морально и физически устаревшие. Заменили старые масляные выключатели на более экологичные - вакуумные.

Также установили телемеханику, позволяющую автоматически управлять энергообъектами из диспетчерского пункта и более оперативно реагировать на аварии и устранять их. Отремонтировали 25 км воздушных и кабельных линий высоковольтных и распределительных сетей.

В Днепропетровской области ДТЭК модернизирует крупную высоковольтную подстанцию, питающую часть Левого берега города. Также строит новую подземную современную кабельную линию 150 кВ для районов: Подстанции, Тополя и Сокола. Она заменит старую воздушную высоковольтную линию.

Всего под землю будет уложено более 32 км кабеля из сшитого полиэтилена. Это более надежно и безопасно в условиях холодов и угроз обстрелов, отмечают в компании.

Мы делаем все возможное, чтобы зимой у каждого жителя Днепропетровщины и Одесщины было светло. тысяч семей в этих регионах накануне зимы, которая по пронырам экспертов будет сложной", - подчеркивают в ДТЭК.

Модернизацию энергообъектов проводят на средства инвестиционной программы компаний ОСР. Общий объем инвестиций в эти обновления составил более 450 млн. грн.