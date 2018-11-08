В Зимбабве столкнулись 2 автобуса, погибли 47 человек

Фото: место ДТП в Зимбабве (twitter.com/mathrubhumi)

Среди погибших двое детей

В Зимбабве, на севере страны, при лобовом столкновении двух автобусов погибли по меньшей мере 47 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Africanews.

Авария произошла не далеко от города Русапе на 166 километре трассы Хараре - Мутаре. В полиции подтвердили, что жертвами трагедии стали 47 человек. Сообщается, что 45 были взрослыми, а также двое детей.

Окружной комиссар сообщил, что власти обратились за помощью в частные клиники, поскольку государственные учреждения переполнены.

Заместитель министра промышленности и торговли Зимбабве Рай Моди высказал свои соболезнования родным и близким назвав эту трагедию "черным днем для Зимбабве".

Причиной ДТП могло стать неудовлетворительное техническое состояние транспорта, или плохая дорожная инфраструктура.

Ранее сообщалось, что в Армении в результате ДТП с грузовиком погибли четверо военных. Грузовик Минобороны Армении попала в ДТП на 39-м километре трассы Горис-Кубатли, в результате аварии погибли четверо военнослужащих, 11 получили травмы.