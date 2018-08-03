В Зимбабве в результате массовых беспорядков погибли 6 человек

Новости Происшествия 03.08.2018 - 04:09
Иллюстративное фото (https://twitter.com/GolosAmeriki)
Иллюстративное фото (https://twitter.com/GolosAmeriki)

В Зимбабве после президентских выборов начались беспорядки

В столице Зимбабве после проведения президентских выборов начались беспорядки, в результате которых погибли 6 человек. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что в результате беспорядков после выборов число погибших возросло до шести. Военные, оснащенные бронемашинами и военным вертолетом, разогнали всех протестующих.

Как отмечается, на улице Хараре вышли противники действующего президента - Эммерсона Мнангагви. Они начали бросать камни в здания и поджигали шины. Власти вывели на улицы военных, которые разогнали толпу протестующих.

Напомним,  акции протеста состоялись после того, как лидер движения "Движение за демократические перемены", лидером которого является Нельсон Шамиса объявил, что победил на выборах. Нельсон Шамиса был главным конкурентом действующего президента Эммерсона Мнангагви

Так, ранее была информация об одном погибшем.

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