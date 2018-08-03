В Зимбабве в результате массовых беспорядков погибли 6 человек

В Зимбабве после президентских выборов начались беспорядки

В столице Зимбабве после проведения президентских выборов начались беспорядки, в результате которых погибли 6 человек. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что в результате беспорядков после выборов число погибших возросло до шести. Военные, оснащенные бронемашинами и военным вертолетом, разогнали всех протестующих.

Как отмечается, на улице Хараре вышли противники действующего президента - Эммерсона Мнангагви. Они начали бросать камни в здания и поджигали шины. Власти вывели на улицы военных, которые разогнали толпу протестующих.

#BREAKING Zimbabwe post-election death toll rises to six, say police pic.twitter.com/G2EUK2S4yx — AFP news agency (@AFP) August 2, 2018

Напомним, акции протеста состоялись после того, как лидер движения "Движение за демократические перемены", лидером которого является Нельсон Шамиса объявил, что победил на выборах. Нельсон Шамиса был главным конкурентом действующего президента Эммерсона Мнангагви.

Так, ранее была информация об одном погибшем.