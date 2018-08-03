У Зімбабве в результаті масових заворушень загинули 6 осіб

Новини Надзвичайні події 03.08.2018 - 04:09
Ілюстративне фото (https://twitter.com/GolosAmeriki)
Ілюстративне фото (https://twitter.com/GolosAmeriki)

У Зімбабве після президентських виборів почалися заворушення

В столиці Зімбабве після проведення президентських виборів почалися заворушення, в результаті яких загинуло 6 осіб. Про це повідомляє AFP.

Повідомляється, що в результаті заворушень після виборів кількість загиблих зросла до шести. Військові, оснащені бронемашинами і військовим вертольотом, розігнали всіх протестувальників.

Як зазначається, на вулиці Хараре вийшли супротивники чинного президента - Еммерсона Мнангагви. Вони почали кидати каміння в будівлі і підпалювали шини. Влада вивела на вулиці військових, які розігнали натовп протестувальників.

Нагадаємо, акції протесту відбулися після того, як лідер руху "Рух за демократичні зміни", лідером якого є Нельсон Шамиса оголосив, що переміг на виборах. Нельсон Шамиса був головним конкурентом чинного президента Еммерсона Мнангагви

Так, раніше була інформація про одного загиблого.

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Теги:  протест,  выборы,  беспорядки,  Зимбабве  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС