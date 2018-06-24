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Интервью

В Зимбабве на предвыборном митинге произошел взрыв, пострадали более 40 человек

НовостиПроисшествия    24.06.2018 - 21:43
Фото: взрыв в Зимбабве (https://twitter.com/GolosAmeriki)
Фото: взрыв в Зимбабве (https://twitter.com/GolosAmeriki)

Взрыв прогремел на предвыборном митинге с участием президента Зимбабве

В Зимбабве в результате взрыва на стадионе пострадали более сорока человек. Об сообщает АР.

Сообщается, что по меньшей мере 41 человек, включая вице-президента Зимбабве, получил ранения в результате взрыва. Взрыв прогремел на предвыборном митинге с участием президента Зимбабве.

При этом местные власти решили не вводить чрезвычайное положение в стране.

Отметим, что по подозрению в причастности к взрыву до сих пор никто не задержан.

Напомним, в конце января 2017 года в американском городе Хьюстон штата Техас потерпел крушение вертолет с политиками из Зимбабве на борту, погибли пять человек, среди которых представитель зимбабвийской оппозиции Рой Беннетт и его жена Эйлин. 

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Теги публикации: Зимбабве, Митинг, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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