В Зімбабве на передвиборному мітингу стався вибух, постраждали більше 40 осіб

Вибух прогримів на передвиборному мітингу за участю президента Зімбабве
В Зімбабве в результаті вибуху на стадіоні постраждали більше сорока чоловік. Про сообщает АР.
Повідомляється, що, щонайменше 41 людина, включаючи віце-президента Зімбабве, отримала поранення в результаті вибуху. Вибух прогримів на передвиборному мітингу за участю президента Зімбабве.
При цьому місцева влада вирішила не вводити надзвичайний стан в країні.
Зазначимо, що за підозрою в причетності до вибуху досі ніхто не затриманий.
Нагадаємо, в кінці січня 2017 року в американському місті Х'юстон штату Техас зазнав аварії вертоліт з політиками з Зімбабве на борту, загинули п'ять осіб, серед яких представник зімбабвійської опозиції Рой Беннетт і його дружина Ейлін.