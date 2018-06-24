Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Зімбабве на передвиборному мітингу стався вибух, постраждали більше 40 осіб

НовиниНадзвичайні події    24.06.2018 - 21:43
Фото: вибух в Зімбабве (https://twitter.com/GolosAmeriki)
Фото: вибух в Зімбабве (https://twitter.com/GolosAmeriki)

Вибух прогримів на передвиборному мітингу за участю президента Зімбабве

В Зімбабве в результаті вибуху на стадіоні постраждали більше сорока чоловік. Про сообщает АР.

Повідомляється, що, щонайменше 41 людина, включаючи віце-президента Зімбабве, отримала поранення в результаті вибуху. Вибух прогримів на передвиборному мітингу за участю президента Зімбабве.

При цьому місцева влада вирішила не вводити надзвичайний стан в країні.

Зазначимо, що за підозрою в причетності до вибуху досі ніхто не затриманий.

Нагадаємо, в кінці січня 2017 року в американському місті Х'юстон штату Техас зазнав аварії вертоліт з політиками з Зімбабве на борту, загинули п'ять осіб, серед яких представник зімбабвійської опозиції Рой Беннетт і його дружина Ейлін.

В Ефіопії заявили про другого загиблого під час вибуху на акції в підтримку прем'єр-міністра Пожежу на спиртзаводі в Тернопільській обл. ліквідовано, - ДСНС
Теги публікації: Зимбабве, Мітинг, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся