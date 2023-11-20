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Зима завітає у більшість регіонів: прогноз погоди в Україні на тиждень

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Зима завітає у більшості регіонів України вже цього тижня. При цьому місцями очікується ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

Вівторок

Завтра у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах подекуди ожеледиця. На решті території буде без істотних опадів. 

Температура повітря становитиме вночі -1 -6 градусів, а вдень від - 2 до +3, у більшості західних та південно-західних областях вночі від +4 до -1. Вдень повітря прогріється до +3 +8 граду, в Одеській області та в Криму до +11.

Середа

22 листопада опади переважно у вигляді снігу, а на півдні країни - дощу. У західних, центральних та Запорізькій областях місцями очікується налипання мокрого снігу, ожеледь. В Україні, крім півдня, на дорогах подекуди ожеледиця. 

Температура повітря у північній частині вночі та вдень -1 -6 градусів, у східних областях -3 -10, на решті території від -3 до +2. На півдні країни очікується вночі 0 +5, а вдень +3 +10.

22 листопада у південній частині очікуються пориви вітру 15-22 м/с. 

Четвер

23 листопада прогнозується холодна погода. Температура повітря вночі буде вночі -6 -11 градусів, а на північному сході країни до -14. Вдень очікується 0 -6 градусів, в південній частині вночі 0 -5, а вдень +1 +7. 

Вночі на південному сході країни, а вдень у північних та північно-західних областях очікується сніг та мокрий сніг, хуртовини, на дорогах місцями ожеледиця; на решті території без опадів.

Вдень 23 листопада в Україні прогнозуються пориви вітру 15-22 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Пʼятниця

24 листопада в західних, північних та східних областях буде невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів.

Температура повітря вночі від +3 до -3, вдень 0 +6, на Прикарпатті до +9. На півдні країни очікується вночі +2 +8, а вдень +6 +11.

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