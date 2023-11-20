Зима посетит большинство регионов: прогноз погоды в Украине на неделю

Вторник

Завтра в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица. На остальной территории будет без существенных осадков.

Температура воздуха составит ночью -1 -6 градусов, а днем от - 2 до +3, в большинстве западных и юго-западных областях ночью от +4 до -1. Днем воздух прогреется до +3 +8 градусов, в Одесской области и в Крыму до +11.

Среда

22 ноября осадки преимущественно в виде снега, а на юге страны - дождя. В западных, центральных и Запорожской областях местами ожидается налипание мокрого снега, гололед. В Украине, кроме юга, на дорогах местами гололедица.

Температура воздуха в северной части ночью и днем -1 -6 градусов, в восточных областях -3 -10, на остальной территории от -3 до +2. На юге страны ожидается ночью 0 +5, а днем +3 +10.

22 ноября в южной части ожидаются порывы ветра 15-22 м/с.

Четверг

23 ноября прогнозируется холодная погода. Температура воздуха ночью будет ночью -6 -11 градусов, а на северо-востоке страны до -14. Днем ожидается 0 -6 градусов, в южной части ночью 0 -5, а днем +1 +7.

Ночью на юго-востоке страны, а днем в северных и северо-западных областях ожидается снег и мокрый снег, метели, на дорогах местами гололедица; на остальной территории без осадков.

Днем 23 ноября в Украине прогнозируются порывы ветра 15-22 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Пятница

24 ноября в западных, северных и восточных областях будет небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью от +3 до -3, днем 0 +6, на Прикарпатье до +9. На юге страны ожидается ночью +2 +8, а днем +6 +11.