Столтенберг: війна - змінна, ми маємо підтримати Україну і в добрі, і в погані часи

Україну потрібно підтримувати у її боротьбі з російської агресією. Війна - це змінний процес, тому підтримка повинна бути і в добрі, і в погані часи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю німецькому ARD, якого цитує Deutsche Welle.

Генеральний секретар НАТО вважає, що військова підтримка України в інтересах самого Альянсу.

"Потрібно розуміти, що в разі перемоги президента Путіна на Україну очікує трагедія. Але й дня нас це буде небезпечно. Тож це в наших власних інтересах, щоб Україна вистояла", - сказав він.

При цьому Столтенберг заявив, що потрібно бути готовими до "поганих новин". Тому підтримка України повинна продовжуватися.

"Ми також повинні бути готові до поганих новин. Перебіг війни - це не сталий, а змінний процес. Ми мусимо підтримувати Україну і в добрі, і в погані часи. Нинішня війна - війна на виснаження, це битва за ефективність, битва за логістику", - додав генсек.

Столтенберг, коментуючи український контрнаступ, заявив, що перебіг подій складно прогнозувати. Він підкреслив, що українським військовим вдалося завдати росіянам значних втрат. Йдеться про удари ракетами по тилах окупантів, знищення авіації і розблокування частини Чорного моря.

"Це означає, що вони можуть утримувати морський коридор, а кораблі можуть знову перевозити зерно з України через Чорне море. Це - значні успіхи, навіть якщо лінію фронту не вдалося пересунути", - додав він.

Шлях України до НАТО

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року сталося відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.

Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада. Рекомендації стосуються первинних реформ для вступу до Альянсу.