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Зима стане викликом. Зеленський не виключає удари Росії по електромережі

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Найближчі зимові місяці стануть викликом для України, адже Росія може націлитися на електромережу країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CBS News.

Він зазначив, що українці не бояться викликів.

"Ми будемо боротися, і ми не здамося. Дуже важливо, щоб вони (росіяни - ред.) не змушували інші країни, Сполучені Штати Америки та Європу страждати. Зараз ми страждаємо. Ми боремося і ми віддаємо свої життя за майбутнє демократії та відкритий світ", - сказав Зеленський.

Зазначимо, що Україна взимку може зіткнутися з дефіцитом електроенергії.

Окрім того, експерти вважають, що взимку війна Росії проти України може перейти до затяжної стадії, що вкрай вигідно Кремлю.

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Володимир Зеленський