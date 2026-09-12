Зима в селі. Чому покупка будинку – це лише початок витрат

Скільки коштує житло за містом і який на нього попит

На тлі підготовки до зими та ризиків відключень підвищується інтерес українців до приватного житла за містом.

"У ЛУН бачимо зростання інтересу до приватних будинків. Запити на пошук такого житла почали зростати ще на початку 2026-го і досі тримаються на доволі високому рівні. Причому цього року картина дещо нетипова: традиційно пік інтересу до будинків припадає на серпень, але у 2026 році найвищі показники ми фіксували вже у січні та лютому. Один із факторів такого інтересу – запит на більшу приватність та автономність житла", – пояснює керівниця зовнішніх комунікацій та партнерств в ЛУН Альона Бабко.

Ціни на приватні будинки зростають майже по всій країні. За останній рік найбільше нерухомість подорожчала у Рівненській області – на 36%, у Чернівецькій та Одеській – на 35%.

Ціни на будинки у різних областях (скриншот)

"Якщо говорити про найдоступніші регіони, то тут важливо розділяти міста й області. Серед обласних центрів одні з найнижчих цін за квадратний метр фіксуємо у Миколаєві, Запоріжжі та Чернігові – 425 доларів, 440 та 455 доларів за м кв. відповідно. У Чернігові медіанна вартість цілого приватного будинку наприкінці квітня становила близько 28,8 тис доларів. Для порівняння, у Києві та Львові – близько 220 тис. доларів", – додають у ЛУН.

Водночас ціна будинку залежить не лише від регіону. На неї впливають стан нерухомості та її площа, відстань до міста, а також наявність інфраструктури в населеному пункті.

"Якщо ж говорити саме про заміське житло, у більшості регіонів будинки поза обласними центрами залишаються дешевшими, але цікаво, що ціни там часто зростають швидше, ніж у самих містах. У 2026 році це особливо помітно в Одеській, Львівській, Запорізькій, Вінницькій та Дніпропетровській областях", – каже Бабко.

Водночас дешевше житло в селах часто потребує додаткових витрат на ремонт і облаштування.

"Щодо старих сільських хат окремої статистики, яка дозволила б коректно сказати про зростання чи падіння попиту саме на цей тип об’єктів, у ЛУН поки немає. Тому ми б не говорили, що українці масово переключилися саме на старі хати в селах. Дані ЛУН дозволяють говорити про ширший тренд – зростання інтересу до приватного житла загалом та до автономності й приватності, які воно дає", – наголошує Бабко.

Де шукати бюджетне житло

На платформі OLХ можна знайти оголошення про продаж будинків у селах за 3-10 тис. доларів. Водночас зазначена в оголошенні ціна не завжди є остаточною – продавці можуть вказувати, що готові торгуватися.

Ціни на будинки у селах (скриншот OLX)

Також чимало пропозицій із продажу хат є у профільних групах у соцмережах. У переважній більшості там оголошення від власників, тож не доведеться витрачатись на послуги рієлтора.

Часто вартість пропозиції визначає не стільки сам будинок, як велика прибудинкова площа. Наявність підведеного газу та води також піднімають ціну. Водночас чимало власників пропонують варіант розтермінування оплати при купівлі житла.

У невеликих селах частина пропозицій може взагалі не потрапляти на майданчики з оголошеннями. Тому варто перевіряти місцеві групи в соцмережах, а також розпитувати мешканців громади.

Оголошення із продажу будинку у Черкаській області (скриншот/Facebook)

У скільки обійдеться опалення

З посиленими атаками Росії на енергосистему України все більше власників розглядають варіант опалення приватного будинку дровами. Це теж треба закладати у бюджет для тих, хто хоче перебратись на зиму в село.

"У поточному році спостерігається підвищений попит серед громадян на тверде паливо. Очікуємо, що в 2026-му реалізація дров паливних для населення вийде на рекордний показник 2,9-3 млн. куб. м. Станом на початок вересня середня реалізаційна ціна 1 куб. м дров’яної деревини непромислового використання для населення становить 1252 грн з ПДВ", – розповіли в ДП "Ліси України".

У порівнянні з минулим опалювальним сезоном ціни на дров’яну деревину зросли в середньому на 12-15%. Це пов’язано зі значним зростанням вартості паливо-мастильних матеріалів та послуг з лісозаготівлі.

"Найнижча ціна на дров’яну деревину у ресурсних регіонах (Полісся, Карпатський регіон, Чернігівщина та Сумщина) – від 900 до 1400 грн з ПДВ/ куб. м залежно від породи, водночас у менш лісистих областях (Східний, Південний регіон, Кіровоградщина) ціна дещо вища – від 1000 грн з ПДВ/ куб. м (м’яколистяні породи) до 1700 грн з ПДВ/ куб. м за дрова твердих порід", – кажуть на підприємстві.

За даними підприємства, найбільший попит мають дрова твердолистяних порід (дуб, граб, ясен, бук, клен). У них найбільша теплотворна здатність, вони довго горять та дають найбільше жару. Крім того, громадяни активно купують дрова хвойних порід (сосна, ялина, ялиця). Найменший попит мають дрова м’яколистяних порід (липа, верба, осика).

"Для опалення будинку протягом опалювального сезону необхідно від 5 до 12 куб. м дров’яної деревини залежно від площі помешкання, породи дров та їх вологості", – кажуть у ДП "Ліси України".

Таким чином, за середньою ціною 1252 грн за кубометр 5-12 куб. м дров коштуватиме близько 6,3-15 тис. гривень. Якщо купувати тверді породи за максимальною наведеною ціною 1700 грн за кубометр, 12 куб. м обійдуться приблизно у 20,4 тис. гривень. Однак варто ще врахувати вартість доставки та коління дров.

Фото: Скільки коштують дрова у 2026-му (інфографіка РБК-Україна)

Що потрібно для автономності

Переїжджаючи в село на зиму, варто заздалегідь подбати про автономність житла. Окрім опалення, перевірити, чи є стабільне водопостачання та що відбуватиметься з системами під час відключень електроенергії.

На випадок тривалих відключень варто передбачити резервне джерело живлення. Найпростіший варіант – генератор, однак його потужність потрібно підбирати залежно від того, які прилади планують одночасно підключати. Також слід врахувати витрати на пальне.

Для базових потреб – роботи котла, насоса, освітлення та заряджання техніки – можна розглядати генератор потужністю близько 3 кВт. Однак остаточну потужність потрібно підбирати за сумарним навантаженням конкретних приладів.

Ціни на генератори залежать від типу, потужності та моделі. Бюджетні бензинові генератори потужністю близько 3 кВт можна знайти приблизно від 9-10 тис. гривень, а ціни на інверторні моделі стартують від 15-20 тис. грн.

Окреме питання – вода. Якщо будинок має свердловину або насосну станцію, під час відключення електрики подача води може припинитися. Це теж варто врахувати при виборі джерела альтернативного живлення.

Перед переїздом також варто перевірити стан даху, вікон, дверей та системи опалення, адже втрати тепла у старому будинку можуть суттєво збільшити витрати на обігрів.

Тож перед переїздом варто рахувати не лише вартість самого будинку, а й витрати на його підготовку до зими. Опалення, резервне живлення та необхідний ремонт можуть суттєво збільшити початковий бюджет.