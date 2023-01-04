Зима повертається із "відпустки". Синоптик дала прогноз на сьогодні

Сьогодні масові теплові рекорди вже малоймовірні, хоча ще переважатиме порівняно тепла погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

У столиці сьогодні температура повітря почне знижуватися, хоча й ще буде із "плюсами", впродовж дня +3...+5 градусів.

Якісь серйозні опади - навряд чи будуть в середу. Вітер очікується переважно північно-західний, 5-12 метрів за секунду.

"Максимальна температура повітря завтра становитиме в більшості областей України +2+8 градусів, на півдні та заході +5...+11 градусів", - розповіла вона.

Як повідомлялось, перший день 2023 року став аномально теплим навіть для весняного дня, а не те, що для зими. За добу було встановлено 64 рекорди.

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