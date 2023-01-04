UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зима повертається із "відпустки". Синоптик дала прогноз на сьогодні

Фото: синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні масові теплові рекорди вже малоймовірні, хоча ще переважатиме порівняно тепла погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Погода в Україні

Температура

"Максимальна температура повітря завтра становитиме в більшості областей України +2+8 градусів, на півдні та заході +5...+11 градусів", - розповіла вона.

Опади та вітер

Якісь серйозні опади - навряд чи будуть в середу. Вітер очікується переважно північно-західний, 5-12 метрів за секунду.

Погода в Києві

У столиці сьогодні температура повітря почне знижуватися, хоча й ще буде із "плюсами", впродовж дня +3...+5 градусів.

"Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду", - додала Діденко.

Як повідомлялось, перший день 2023 року став аномально теплим навіть для весняного дня, а не те, що для зими. За добу було встановлено 64 рекорди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в Києві