Зима повертається із "відпустки". Синоптик дала прогноз на сьогодні
Сьогодні масові теплові рекорди вже малоймовірні, хоча ще переважатиме порівняно тепла погода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
Погода в Україні
Температура
"Максимальна температура повітря завтра становитиме в більшості областей України +2+8 градусів, на півдні та заході +5...+11 градусів", - розповіла вона.
Опади та вітер
Якісь серйозні опади - навряд чи будуть в середу. Вітер очікується переважно північно-західний, 5-12 метрів за секунду.
Погода в Києві
У столиці сьогодні температура повітря почне знижуватися, хоча й ще буде із "плюсами", впродовж дня +3...+5 градусів.
"Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду", - додала Діденко.
Як повідомлялось, перший день 2023 року став аномально теплим навіть для весняного дня, а не те, що для зими. За добу було встановлено 64 рекорди.
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