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Зима повертається із "відпустки". Синоптик дала прогноз на сьогодні

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Україна, Середа 04 січня 2023 07:00
Зима повертається із "відпустки". Синоптик дала прогноз на сьогодні Фото: синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні масові теплові рекорди вже малоймовірні, хоча ще переважатиме порівняно тепла погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Погода в Україні

Температура

"Максимальна температура повітря завтра становитиме в більшості областей України +2+8 градусів, на півдні та заході +5...+11 градусів", - розповіла вона.

Опади та вітер

Якісь серйозні опади - навряд чи будуть в середу. Вітер очікується переважно північно-західний, 5-12 метрів за секунду.

Погода в Києві

У столиці сьогодні температура повітря почне знижуватися, хоча й ще буде із "плюсами", впродовж дня +3...+5 градусів.

"Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду", - додала Діденко.

Як повідомлялось, перший день 2023 року став аномально теплим навіть для весняного дня, а не те, що для зими. За добу було встановлено 64 рекорди.

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