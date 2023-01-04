Зима возвращается из "отпуска". Синоптик дала прогноз на сегодня
Сегодня массовые тепловые рекорды уже маловероятны, хотя еще будет преобладать сравнительно теплая погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
Погода в Украине
Температура
"Максимальная температура воздуха завтра будет составлять в большинстве областей Украины +2+8 градусов, на юге и западе +5...+11 градусов", - рассказала она.
Осадки и ветер
Какие-то серьезные осадки – вряд ли будут в среду. Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-12 метров в секунду.
Погода в Киеве
В столице сегодня температура воздуха начнет снижаться, хотя еще будет с "плюсами", в течение дня +3...+5 градусов.
"Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду", - добавила Диденко.
Как сообщалось, первый день 2023 года стал аномально теплым даже для весеннего дня, а не то, что для зимы. За сутки было установлено 64 рекорда.
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