Зима возвращается из "отпуска". Синоптик дала прогноз на сегодня

Сегодня массовые тепловые рекорды уже маловероятны, хотя еще будет преобладать сравнительно теплая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

В столице сегодня температура воздуха начнет снижаться, хотя еще будет с "плюсами", в течение дня +3...+5 градусов.

Какие-то серьезные осадки – вряд ли будут в среду. Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-12 метров в секунду.

"Максимальная температура воздуха завтра будет составлять в большинстве областей Украины +2+8 градусов, на юге и западе +5...+11 градусов", - рассказала она.

Как сообщалось, первый день 2023 года стал аномально теплым даже для весеннего дня, а не то, что для зимы. За сутки было установлено 64 рекорда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.