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Зима возвращается из "отпуска". Синоптик дала прогноз на сегодня

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Украина, Среда 04 января 2023 07:00
Зима возвращается из "отпуска". Синоптик дала прогноз на сегодня Фото: синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня массовые тепловые рекорды уже маловероятны, хотя еще будет преобладать сравнительно теплая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине

Температура

"Максимальная температура воздуха завтра будет составлять в большинстве областей Украины +2+8 градусов, на юге и западе +5...+11 градусов", - рассказала она.

Осадки и ветер

Какие-то серьезные осадки – вряд ли будут в среду. Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-12 метров в секунду.

Погода в Киеве

В столице сегодня температура воздуха начнет снижаться, хотя еще будет с "плюсами", в течение дня +3...+5 градусов.

"Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду", - добавила Диденко.

Как сообщалось, первый день 2023 года стал аномально теплым даже для весеннего дня, а не то, что для зимы. За сутки было установлено 64 рекорда.

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