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Зима повернулась: у Карпатах -15 градусів, сніг і штормовий вітер

Вівторок 08 квітня 2025 10:05
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Зима повернулась: у Карпатах -15 градусів, сніг і штормовий вітер Фото: Сніг у Карпатах (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У вівторок, 8 квітня, зранку гірські рятувальники Прикарпаття зафіксували на високогір'ї Карпат морозну температуру. Також гори засипає снігом.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на допис рятувальників на сторінці у Facebook.

Вони розповідають, що станом на 8:00 у вівторок, на горі Піп Іван Чорногірський була зафіксована температура повітря -15°С. На горі також мінімальна видимість через туман і зранку 8 квітня падає сніг.

Рятувальники зазначають, що на горі фіксують західний вітер зі швидкість 12 м/с.

Зима повернулась: у Карпатах -15 градусів, сніг і штормовий вітер
Погода на горі Піп Іван Чорногірський вранці 8 квітня (фото: Гірські рятувальники Прикарпаття)

Похолодання в Україні

РБК-Україна раніше писало, що з 8 по 11 квітня в усіх областях України очікуються нічні та ранкові заморозки у повітрі до -5°C. Укргідрометцентр оголосив помаранчевий рівень небезпеки. Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетиків, комунальних і будівельних служб, створити ризики для транспорту та пошкодити ранні плодові дерева.

У вівторок, 8 квітня, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. Невеликий мокрий сніг можливий вночі на сході, а вдень - у західних, північних і частині центральних областей. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Денна температура - від +1 до +4°C, на півдні - до +9°C.

Також ми писали, що з 6 квітня зниження температури до 0°C і нижче вважатиметься потенційно небезпечним явищем. Це пов’язано з початком вегетаційного періоду, коли рослини активно ростуть. Заморозки можуть зашкодити сільському господарству, особливо вночі та вранці за ясної і тихої погоди. Синоптики закликають слідкувати за оновленнями прогнозу.

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