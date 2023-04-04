Зима ніяк не відступить. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні

Сьогодні, 4 квітня, в Україні місцями очікуються дощ, сніг. В Карпатах мороз буде триматись навіть вдень, вітер буде поривчастим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

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