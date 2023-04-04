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Зима ніяк не відступить. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні

Фото: синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні(Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 4 квітня, в Україні місцями очікуються дощ, сніг. В Карпатах мороз буде триматись навіть вдень, вітер буде поривчастим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади та температура повітря

Хмарно. Крім цього:

  • у західних областях та у Житомирській області сніг, на дорогах місцями ожеледиця, температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла;
  • в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу;
  • на решті території без істотних опадів;
  • вночі у Київській, вдень у південних, більшості центральних областей невеликий дощ;
  • на півдні країни вночі та вранці місцями туман, вдень подекуди гроза; температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°, в Криму 15-20°, у Київській, Черкаській та Одеській 6-11°.

Вітер

Переважно північно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах та Криму місцями пориви 15-20 м/с.

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