Зима ніяк не відступить. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні

Сьогодні, 4 квітня, в Україні місцями очікуються дощ, сніг. В Карпатах мороз буде триматись навіть вдень, вітер буде поривчастим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади та температура повітря
Хмарно. Крім цього:
Вітер
Переважно північно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах та Криму місцями пориви 15-20 м/с.
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