Зима никак не отступит. Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине

Сегодня, 4 апреля, в Украине местами ожидаются дождь, снег. В Карпатах мороз будет держаться даже днем, ветер будет порывистым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки и температура воздуха
Облачно. Кроме этого:
Ветер
Преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в Карпатах и Крыму местами порывы 15-20 м/с.
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