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Зима никак не отступит. Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине

Фото: синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 4 апреля, в Украине местами ожидаются дождь, снег. В Карпатах мороз будет держаться даже днем, ветер будет порывистым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки и температура воздуха

Облачно. Кроме этого:

  • в западных областях и в Житомирской области снег, на дорогах местами гололедица, температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла;
  • в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза;
  • на остальной территории без существенных осадков;
  • ночью в Киевской, днем в южных, большинстве центральных областей небольшой дождь;
  • на юге страны ночью и утром местами туман, днем местами гроза; температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°, в Крыму 15-20°, Киевской, Черкасской и Одесской 6-11°.

Ветер

Преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в Карпатах и Крыму местами порывы 15-20 м/с.

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