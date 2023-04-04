Зима никак не отступит. Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине

Сегодня, 4 апреля, в Украине местами ожидаются дождь, снег. В Карпатах мороз будет держаться даже днем, ветер будет порывистым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

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