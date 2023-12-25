"Зима лише почалася". Синєгубов закликав запасатися павербанками на випадок блекауту

"Я вважаю, що наші військові, енергетики, комунальники героїчно пройшли минулу зиму. Та все одно ми навчаємося, вдосконалюємо наші захисні споруди та методи боротьби з тими ж Shahed", - сказав Синєгубов.

Однак він наголосив, що потрібно готуватись до найгіршого.

"Вірити в краще, але готуватися. Ворог вчиться так само. Так, зараз він б'є дронами, може, економить ресурси, можливо, С-300 вже не так просто виїхати на вогневі позиції", - додав глава Харківської ОВА.

Водночас він зазначив, що у росіян є "Калібри", "Іскандери" й інші типи досить точних ракет.

"Тому кожному з нас треба підготуватися: умовно кажучи, мати якісь продовольчі запаси, павербанки, як виявилося, й резервну картку мобільного зв'язку. Зима лише почалася", - наголосив Синєгубов.

Блекаути в Україні

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна "Що чекає на Україну восени та взимку? Три сценарії розвитку ситуації в енергосистемі".