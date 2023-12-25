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"Зима лише почалася". Синєгубов закликав запасатися павербанками на випадок блекауту

Фото: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Тетяна Степанова

Зима лише почалася, а у росіян є такі точні ракети як, наприклад, "Калібр" та "Іскандер". Тому українцям необхідно запастися павербанками та іншими необхідними речами на випадок блекаутів внаслідок масованих ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова в інтерв'ю "Укрінформ".

"Я вважаю, що наші військові, енергетики, комунальники героїчно пройшли минулу зиму. Та все одно ми навчаємося, вдосконалюємо наші захисні споруди та методи боротьби з тими ж Shahed", - сказав Синєгубов.

Однак він наголосив, що потрібно готуватись до найгіршого.

"Вірити в краще, але готуватися. Ворог вчиться так само. Так, зараз він б'є дронами, може, економить ресурси, можливо, С-300 вже не так просто виїхати на вогневі позиції", - додав глава Харківської ОВА.

Водночас він зазначив, що у росіян є "Калібри", "Іскандери" й інші типи досить точних ракет.

"Тому кожному з нас треба підготуватися: умовно кажучи, мати якісь продовольчі запаси, павербанки, як виявилося, й резервну картку мобільного зв'язку. Зима лише почалася", - наголосив Синєгубов.

Блекаути в Україні

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна "Що чекає на Україну восени та взимку? Три сценарії розвитку ситуації в енергосистемі".

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Війна Росії проти Україниблекаут