Зима і гальма: чи можна ставити машину на ручник

Один з водійських стереотипів – підкріплених, на жаль, і практикою – мовляв, стоянковим гальмом не бажано користуватись у зимову пору.
Про те, як правильно користуватись стоянковим гальмом узимку, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre, Motor і Bosch Service.
Чому бувалі водії лякають молодих колег зимовими сюрпризами ручника? Тому що іноді він справді може відмовитись відпускати колеса, коли його просять. При тому найчастіше причиною є мороз, але ж – далеко не завжди.
Не стільки поширена, скільки широко розпіарена у водійських колах ситуація: стартуючи з місця, водій знімає машину з ручника, а він не відпускає. Машина аж присідає на задні колеса, а вони, затиснуті колодками гальм, не обертаються і не дають змоги зрушити з місця. Або, якщо автомобіль задньоприводний, зрушити з місця виходить, але нормальний рух – ні.
Чому так буває? Так, гальма примерзли. Точніше, гальмівні колодки стоянкового гальма примерзли до диска чи барабана. Причина – наявність вологи на колодках і диску/барабані в момент спрацювання гальма. Насправді це не така вже поширена ситуація, адже під час руху, особливо у міському режимі, гальма часто бувають теплими – і волога з них доволі швидко випаровується.
Стоянкове гальмо – функція не просто корисна, це елемент безпеки і засіб зберегти деякі елементи конструкції авто. По-перше, незагальмована як слід машина у вашу відсутність може покотитись і завдати шкоди іншим авто та людям. При тому майте на увазі, що ставити машину на парковці на передачу – спосіб хоча і ефективний, але не максимально надійний. По-друге, увімкнена передача замість ручника нештатно навантажує деталі трансмісії і двигуна (зчеплення, привод ГРМ). Навіть на машині з АКП, де є режим паркування P, стоянкове гальмо потрібне, адже без нього стопорний механізм у коробці надмірно зношується.
Перш ніж скористатись стоянковим гальмом зимового дня, варто на мить затриматись і обміркувати, в якому стані зараз можуть бути гальмівні механізми ваших задніх коліс. Чи не мокрі вони? Чи не теплі вони? Як давно ви загальмовували машину педаллю? Яка температура за бортом і яка буде найближчими годинами?
Тобто у суху погоду, в конкретний мороз чи навпаки за впевненого плюса ручник можна сміливо затягувати. І краще уникати цього, якщо температура близько нуля з перспективою заморозку, якщо ви нещодавно долали калюжі тощо.
Якщо у вашого автомобіля ручник керується не важелем і не маленькою педаллю ліворуч (механічний тип), а кнопкою з електричним приводом (електроручник), він може спрацьовувати під час паркування автоматично, попри бажання водія. Проте, майже завжди є змога цю функцію вимкнути, треба тільки знайти потрібний рядок у меню. І якщо у вас є підстави побоюватись примерзання, цією можливістю треба скористатись.
Доречним буде сказати, що застрайкувати стоянкове гальмо може не тільки через примерзання. Може статись, що колодки не відпускають через поламку або знос механізму у колесі, через старий, роздутий шланг гідроприводу. Але, певно, найбільш поширена причина – заклинювання тросу в оболонці.
Таке трапляється, коли в оболонку старого тросу потрапила вода і спровокувала там корозію, продукти якої врешті решт обмежили рухомість троса. Силою своєї руки (чи ноги, якщо привід педальний) водій долає опір іржі, і ручник затягується. Але зусилля зворотної пружини не вистачає, щоб потім повернути колодки в розгальмоване положення. З точки зору вирішення проблеми це доволі серйозна поламка, адже навіть затягнути таку машину на евакуатор буває непросто. Тому за найменших відхилень у роботі стоянкового гальма бажано звернутись до автомайстерні.
Так, ручник у зимову пору дає підстави для особливого ставлення до себе. Але не все так погано – у більшості зимових ситуацій він таки поводиться цілком адекватно. Зверніть увагу на рекомендацію щодо сервісу і підтримання системи у належному стані – це дійсно збільшить надійність стоянкового гальма і коректність його роботи, у тому числі і взимку.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розглядало 5 міфів про електричний ручник авто.