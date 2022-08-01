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Зима будет непростой: в "Укрэнерго" назвали три элемента подготовки

Фото: зима в Украине будет непростой для энергосистемы (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Украине для прохождения зимнего периода нужно провести ремонты электростанций, ремонты электросетей и закупить топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого на брифинге.

По его словам, зима будет "очевидно непростой, но при должной подготовке и финансировании мы сможем пройти ее достойно".

"Есть три элемента, которые требуют тщательной подготовки и финансирования. Это плановые ремонты электростанций, ремонты электросетей и закупка необходимых объемов топлива, как уголь, так и природного газа", - сказал он.

Кудрицкий сообщил, "Укрэнерго" за месяц получило 700 млн гривен за доступ к экспорту электроэнергии на уровне 100 мВт. После увеличения экспорта в 2,5 раза с 30 июля компания сможет заработать еще больше и направить эти средства на ремонт электростанций, в том числе через механизм балансирующего рынка.

"Что касается электросетей, мы свои магистральные сети ремонтируем в плановом режиме. И рассчитываем, что выполним все планы до начала зимы", - сказал он.

Что касается закупок топлива, то здесь "Укрэнерго" выполняет две функции: обеспечивает экономически сбалансированную работу ТЭЦ на природном газе.

"Недавно правительство приняло постановление буквально на днях о том, что "Укрэнерго" будет финансировать создание стратегического запаса угля на эту зиму", - сообщил Кудрицкий, добавив о том, что речь идет о 2,5 млрд гривен и запас угля до 1 млн тонн дополнительно к плановым объемам.

Напомним, Кабинет министров обратился в правительство США о предоставлении Украине "газового ленд-лиза".

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