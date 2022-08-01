Зима будет непростой: в "Укрэнерго" назвали три элемента подготовки

По его словам, зима будет "очевидно непростой, но при должной подготовке и финансировании мы сможем пройти ее достойно".

"Есть три элемента, которые требуют тщательной подготовки и финансирования. Это плановые ремонты электростанций, ремонты электросетей и закупка необходимых объемов топлива, как уголь, так и природного газа", - сказал он.

Кудрицкий сообщил, "Укрэнерго" за месяц получило 700 млн гривен за доступ к экспорту электроэнергии на уровне 100 мВт. После увеличения экспорта в 2,5 раза с 30 июля компания сможет заработать еще больше и направить эти средства на ремонт электростанций, в том числе через механизм балансирующего рынка.

"Что касается электросетей, мы свои магистральные сети ремонтируем в плановом режиме. И рассчитываем, что выполним все планы до начала зимы", - сказал он.

Что касается закупок топлива, то здесь "Укрэнерго" выполняет две функции: обеспечивает экономически сбалансированную работу ТЭЦ на природном газе.

"Недавно правительство приняло постановление буквально на днях о том, что "Укрэнерго" будет финансировать создание стратегического запаса угля на эту зиму", - сообщил Кудрицкий, добавив о том, что речь идет о 2,5 млрд гривен и запас угля до 1 млн тонн дополнительно к плановым объемам.